По политическим и экономическим причинам: Roshen закрывает фабрику в России

Работу в липецкой компании потеряют оставшиеся семьсот сотрудников.

Украинская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Петру Порошенко, останавливает производственную деятельность в России. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщается на сайте корпорации.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов Липецкой кондитерской фабрики запланированы на апрель 2017 года.

Арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным Комитетом России в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной, говорится в сообщении.

В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшиеся около 700 человек персонала уже проинформированы о предстоящей остановке деятельности фабрики, сообщили в украинской компании.

Как сообщал telegraf.com.ua, в мае 2014 года, будучи кандидатом в президенты, Порошенко заявил о намерении продать свой бизнес, кроме «5 канала». Позже он привлек для продажи своей корпорации Roshen инвестиционную компанию Rothschild.

Корпорация Roshen — один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге, по фабрике в Литве, России и Венгрии, а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко».