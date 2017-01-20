Туман, гололед, мокрый снег ожидается в выходные и понедельник

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

21 января ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

22 января в отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег, ожидается слабый туман, гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, при прояснениях по востоку до -12°С; максимальная днем -3..+2°С.

23 января в отдельных районах небольшие осадки — мокрый снег, дождь, туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.