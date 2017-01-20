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20.01.2017
Салiдарнасць
В Бресте задержанный нетрезвый водитель попытался съесть протокол

Мужчину вместе с его пассажиром задержали после крещенского купания в полынье.

После крещенского купания в гребном канале Бреста сотрудниками ГАИ были задержаны двое жителей Ивановского района.

Как сообщает сайт ГАИ Брестской области, накануне мужчины выпили и к месту купания приехали нетрезвыми. Автомобиль оставили на перекрестке, не утруждая себя поисками стоянки.

После купания водитель и пассажир сели в авто и попытались уехать, но после нескольких километров погони были остановлены и задержаны сотрудниками Госавтоинспекции.

При этом оба оказали сопротивление сотрудниками ГАИ, отмечается в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что 42-летний водитель не имел при себе водительского удостоверения. Более того, за ним тянется целый шлейф нарушений: множественные штрафы за не пропуск пешехода, не пристегнутый ремень безопасности, не соблюдение скоростных режимов, а также лишение права управления транспортным средством в 2005 и 2008 годах за нетрезвое вождение и оставление места ДТП. В крови нарушителя выявили 2,5 промилле алкоголя.

Но то, что произошло дальше, поразило даже опытных сотрудников ГАИ, говорится в сообщении областного ведомства. При оформлении административных материалов, с виду уже успокоившийся нарушитель, схватил лежавший на столе у инспектора протокол опроса и начал его есть.

В итоге в отношении водителя были составлены три административных материала по ст.18.18 — отсутствие водительского удостоверения; ч.3 ст.18.21 — неоднократное невыполнение требования об остановке транспортного средства; ч.1 ст.18.16 — управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. Нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. 

 
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