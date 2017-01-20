Минторг вновь высказался против расширения использования белорусского языка

Теперь уже без помощи «Савушкиного продукта».

Министерство вновь высказало свое отношение к идее обязать белорусских производителей, а также объекты общепита публиковать важную для клиентов информацию как на русском, так и на белорусском, а не выбирать лишь один из вариантов.

Отвечая на обращение активиста Игоря Случака, чиновники вновь сослались на экономические трудности.

– Реализация предложения о размещении информации на вывесках на двух государственных языках требует замены до 90% вывесок объектов обслуживания, – написал замминистра торговли Эдвард Матулис.

Сославшись на мнение Министерства промышленности, концернов «Белгоспищепром», «Беллегпром» и других государственных организаций производителей и поставщиков продукции, чиновник сделал вывод, что дублирование информации на двух государственных языках является «экономически необоснованным и нецелесообразным».