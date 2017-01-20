Иванка Трамп затмила Меланию Трамп на ужине в преддверии инаугурации
Несмотря на то, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится только сегодня, торжества по этому случаю начались уже вчера.
В этот день Трамп возложил венок на Арлингтонском национальном кладбище, посетил концерт у мемориала Линкольну и ужин при свечах, на котором присутствовали спонсоры его предвыборной кампании. Сопровождали повсюду политика родные, в частности супруга Мелания и дочь Иванка.
На ужине же Иванка продемонстрировала элегантное белое платье в пол, декорированное широким черным поясом с бантом на спине, затмив Меланию, сделавшую ставку на сияющее платье марки Reem Acra, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.
Иванка Трамп
Иванка Трамп с гостем мероприятия
Мелания Трамп с гостем мероприятия
Мелания и Дональд Трамп
Впрочем, как и всегда, нашлись те, кто уже успел посмеяться над платьем Иванки Трамп - в социальных сетях начали появляться первые мемы на тему.
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