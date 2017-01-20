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Политика
20.01.2017
Евгений Федоров
Минск наперекор Москве решил передать Азербайджану непокорного блогера

Несмотря на предостережение министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Задержанный в Беларуси по просьбе азербайджанской стороны российский блогер Александр Лапшин будет экстрадирован в Баку, где его подозревают в незаконном посещении Нагорного Карабаха.

Об этом в Фейсбуке написала супруга задержанного – Екатерина Лапшина. По ее словам, заместитель генпрокурора Беларуси Стук, стараясь не допустить огласки, вечером 17 января вынес решение о необходимости экстрадиции блогера.

– Мягко говоря, решение вызывает недоумение, ибо в нем появились совершенно новые обстоятельства, которых не было в запросе на экстрадицию. Не с ними был ознакомлен Саша во время задержания, не их рассматривали адвокаты, готовя защиту практически вслепую, – сообщила она.

Женщина обращает внимание, что «преступление блогера» в Беларуси вдруг получило более тяжкую квалификацию – теперь он обвиняется в том, что «вступив по предварительному сговору в преступную связь с неустановленными лицами и создав организованную преступную группу, в апреле 2011 года и в октябре 2012 года без наличия соответствующих документов, минуя контрольно пропускные пункты, незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики».

Интересно, что несколькими днями ранее глава российского МИДа заявил, что выступает против экстрадиции блогера в Азербайджан.

– Во-первых, мы против криминализации посещения журналистами и просто частными лицами той или иной территории, в том или ином регионе. Во-вторых, мы против того, чтобы российских граждан, задержанных в той или иной стране, экстрадировали в третью страну, – предупредил он.

 
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