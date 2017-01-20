Макей: Белорусскую историю присваивают себе многие другие государства

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отметился любопытными заявлениями.

Это произошло 20 января во время церемонии открытия в центре Минска мемориальной доски на месте размещения в 1919 году Комиссариата по иностранным делам Социалистической Советской Республики Беларусь.

В частности, Макей завил, что белорусскую историю присваивают себе многие другие государства.

— Например, я считаю, что абсолютно неправильно, когда Игната Домейко в Чили и Тадеуша Костюшко в США воспринимают как представителей другого государства, — цитирует слова министра БелаПАН. — Поэтому мы просто обязаны сделать так, чтобы белорусская история была написана объективно, чтобы видели, что корни белорусского государства уходят далеко в прошлое и что нам есть чем гордиться».

«Никаких поблажек и поклонов ни русским, ни полякам, ни литовцам – никому!»

Белорусские чиновники все чаще в последнее время отмечаются патриотическими высказываниями. О необходимости пропагандировать ценность независимости нашей страны и доводить до всех, что есть белорусы.

Анатолий Тарас: «После этих слов Лукашенко я чуть не вскочил с табуретки!»