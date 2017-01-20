Лукашенко: «Я смотрю, «свядомыя» кричат, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в отстойник»

Руководитель прокомментировал тему создания в Беларуси центров временного содержания мигрантов.

Об этом он заявил во время утверждения решения на охрану государственной границы Беларуси органами погранслужбы в 2017 году.

— Хочу это сказать еще потому, что, опять же, в средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо «свядомыя» кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в «отстойник», — цитирует слова президента его пресс-служба. — Хочу предупредить, что никакого «отстойника» в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны.

По его словам, деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию.

— Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду, — подчеркнул Александр Лукашенко. —Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо.

Напомним, ЕС выделяет Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30-50 человек. Как сообщили в МВД, речь идет о размещении в центрах только иностранцев — незаконных мигрантов, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.