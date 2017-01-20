Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»

Политолог объяснил, почему глава государства вновь заговорил о скандале вокруг безвиза.

Резонансную тему Александр Лукашенко затронул в пятницу, когда в свойственной ему манере высказал претензии России за критику объявленного Беларусью безвизового режима для посетителей из 80 стран.

– Вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств – это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право, – заявил он.

При этом глава Беларуси добавил, что это «понятно, для чего делается».

– Поскольку реакция российского МИДа на безвиз была довольно сдержанной, как и реакция Пескова, вполне вероятно, что президенту просто кладут на стол докладные о высказываниях в некоторых российских СМИ. Как это было в истории с Регнумом, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» замечает политолог Денис Мельянцов.

Что касается последнего «всплеска», то его, по мнению эксперта, могли спровоцировать еще и слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который несколько дней назад позволил раскритиковать решение белорусской власти построить центр по приему мигрантов:

– Лавров не имел полной информации, о чем здесь речь идет – и поэтому допустил критические высказывания, увязав эту историю с отсутствием единой визы Беларуси и России и всей этой историей с белорусско-российской границей. И в связи с этим он упомянул, что ситуация со строительством этих центров его настораживает.

Политолог напоминает, что ранее Россия последовательно подталкивала Беларусь к созданию единого визового пространства, а также единой базы данных.

Последние высказывания Лаврова и резкий ответ Лукашенко – это скорее следствие недопонимания, чем спланированная информационная война.

– На общем нервозном фоне это недопонимание повлекло за собой еще большее обострение отношений двух стран, – подчеркивает Денис Мельянцов.