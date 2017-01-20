Лукашенко потребовал искать альтернативу сокращенным поставкам российской нефти

И попросил Владимира Семашко доложить о поведении России.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая вице-премьера с докладом.

— Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года.

— И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически, — сказал президент. — Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси.

Напомним, из-за нефтегазового конфликта Россия может урезать поставки нефти в Беларусь на 12%. Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» подсчитал размер возможного ущерба для белорусской экономики. Он уверен: для экономики такое снижение существенной роли не сыграет.