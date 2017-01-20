После критики в СМИ Кочанова все же приняла недовольных пенсионеров

Чиновнице даже пришлось продлить свой рабочий день до восьми часов вечера.

Как сообщила «Салiдарнасцi» правозащитница Тамара Сергей, через несколько часов после публикации, в которой она раскритиковала главу Администрации президента Наталью Кочанову, чиновница согласилась принять около десятка активистов инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах».

Юрист рассказала, что ее группу сначала отказывались принимать, игнорируя все вопросы. Однако после того, как проблемой пожилых людей заинтересовались белорусские СМИ, сотрудники администрации все же сменили гнев на милость.

– Разговор проходил в доброжелательной обстановке, а Кочанова пыталась вникнуть в наши проблемы, – рассказала Тамара Сергей и поблагодарила журналистов за поддержку.

Интересно, что для того, чтобы принять всех белорусов, чиновнице пришлось продлить свой рабочий день до восьми часов вечера.