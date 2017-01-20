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Политика
20.01.2017
Салiдарнасць
Лукашенко назвал «воем и воплями» заявления российской стороны о пятидневном безвизе

Глава Беларуси возмутился шумихой в «некоторых сопредельных государствах», связанной с введением Беларусью безвизового въезда на срок до пяти суток для граждан 80 государств, прибывающих через Национальный аэропорт Минск.

— Иногда знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даешься. Это люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально, — передает слова Лукашенко БЕЛТА. — Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России — паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек — проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет — компьютер сразу укажет.

Подобные заявления глава Беларуси назвал «воем и воплями» и увидел в них действия «определенных сил».

— Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами, — подчеркнул белорусский лидер.

Впрочем, особо гадать, кто же эти «некоторые сопредельные государства», не приходится. Вряд ли Литва или Польша высказывали какие-либо претензии по поводу возможного въезда в Беларусь. Да и сам Лукашенко не особо скрывал адресата. 

— Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь, — отметил руководитель.

И посоветовал россиянам «спокойно на это реагировать и заниматься своим делом».

— Понятно, для чего это делается. Хотя этот документ полтора года разрабатывался и согласовывался со всеми нашими соседями, в том числе с Россией. Вот ответ на все эти инсинуации, — резюмировал глава государства.

Действительно, реакция официального Кремля была вполне себе сдержанной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков  назвал решение Минска «абсолютно внутренним делом Беларуси» и отметил, что прежде чем принять такое Минск провел все необходимые консультации с российской стороной.

А вот другие российские чиновники и СМИ были не столь корректны. Они прямо заявляли, что побдоным шагом «Лукашенко демонстрирует свой характер».

 
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