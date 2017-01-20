Эксперт: Они привыкли получать благотворительную помощь, а нужно уметь продавать

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Кто и как зарабатывает на социальном предпринимательстве — об этом Анна Брусницына, российский эксперт по инновационным, предпринимательским и социальным проектам.

– Назовите успешные, на ваш взгляд, примеры социального предпринимательства.

– Их очень много. Мне нравится рассказывать про проект «Веселый войлок»: как мамочка из Рыбинска стала делать войлочные игрушки. Изделия получаются очень красивыми и индивидуальными, и их действительно часто заказывают.

Интересен опыт мастерской Ларисы Черниковой – они делают сумки из конопли и льна, варят варенье… В общем, заточены на изготовление экологически чистой продукции. У них достаточно широкий спектр услуг. При этом нельзя сказать, что продукция дешевая – например, валенки ручной работы стоят от 15 тысяч российских рублей.

Проект «Коломенская пастила» возрождает дореволюционные традиции изготовления пастилы из яблок. Создан целый музейный комплекс, куда приезжают на экскурсии и покупают знаменитые сладости.

Много проектов действует в области детского образования. Например, детский клуб «Здравствуй!» помогает адаптироваться инклюзивным детям в среде сверстников.

– Эти проекты касаются совершенно разных сфер. Объясните, при каких условиях можно говорить о понятии «социальное предпринимательство»?

– В первую очередь, о социальном предпринимательстве можно говорить при наличии социальных проблем, которые нужно решать. И эти проблемы касаются не только людей с инвалидностью, но и тех, у кого есть проблемы с детьми, со здоровьем, здравоохранением, экологией... Так что это огромная сфера применения.

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