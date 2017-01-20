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Общество
20.01.2017
Салiдарнасць
Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе

Оказывается, такого права у них и не было.

Теперь этот запрет оформлен официально в постановлении Министерства образования № 126, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правда, это не значит, что родителям больше не нужно скидываться на нужды школы. В министерстве образования объяснили: теперь все средства будут собирать попечительские советы. При этом уточнили: у родительских комитетов официально никогда не было этого права.

В ведомстве также отметили, что родители не должны отдавать наличные в руки попечительского совета, все средства должны перечислять на счет школы или гимназии. В документе говорится:

«Денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений (взносов) физических лиц, зачисляемых на текущий (расчетный счет) по учету внебюджетных средств учреждения образования. Денежные средства используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования (при его наличии)».

Байнет сильно усомнился в эффективности подобного шага. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Т.е, как побирались, так побираться и будут, только поборами будут заниматься другие люди?».

«Те же грабли, только сбоку. Теперь классные дамы будут собирать квитанции об уплате пожертвований школе».

«Министерство образования чувствует себя вправе указывать гражданам — как именно им организовывать складчину?»

«Очередной грабеж народа! Раньше хоть спросить с кого и за что было, а теперь — хрен вам! На счет в Беларусбанк и бабло в трубу! Рэкет 90-х нервно курит в сторонке...».

«Все останется, как и было. Родители будут сдавать родительскому комитету доведенные суммы. Потом один из родительского комитета понесет эти деньги кому-то из попечительского совета. Тот пойдет в ближайшее отделение банка и положит деньги на счет».

«Теперь деньги, собранные на нужды класса, пойдут на нужды чиновников».

«Поборы направили сразу в нужный ящик. Этих денег точно не видно будет. До точечных проблем наверняка не дойдут».

«Что значит «у родительских комитетов официально никогда не было этого права»? Как может не быть права на то, что не запрещено законом? Новый министр образования безграмотный в правовой сфере человек. Никто не имеет права запрещать родителям самостоятельно решать проблемы класса».

 «Вообще-то деньги на содержание школ должен собирать бюджет страны, а потом их правильно распределять. Правильно, тут в смысле, справедливо, потому что денег на содержание элитных и сельских деревянных школ выделяется по-разному».

«Это когда говорят, что образование бесплатное Ахаха)) на нужды школы! Бюджетной организации!».

 
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