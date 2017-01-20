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Общество
20.01.2017
Евгений Федоров
«Белорусы с рождения должны приучаться терпеть!»

Байнет возмутился ошибке чиновников, которая приведет к резкому подорожанию детских подгузников.

Из-за перехода на единую товарную номенклатуру в странах ЕврАзЭС, налог на добавленную стоимость на подгузники в Беларуси теперь составляет не 10%, а 20%. По словам импортеров, это произошло не из-за решения правительства убрать льготы на детские товары, а из-за ошибки в документации.

Прогнозируется, что в связи с этим продавцы детских товаров вынуждены будут резко повысить цены на «памперсы».

Байнет ответил на оплошность чиновников порцией критики. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Не верю я в такие «ошибки». Решили на детях денег заработать. В этом государстве просто так ничего не бывает. Совсем уже обнаглели, в дым и в корень».

«Объясните мне, почему в Польше памперсы дешевле в 2 раза? Там магазины в убыток работают?».

«С этим таежным союзом и единым пространством ещё нелепиц будет и будет».

«Это коснется не только детей, но и людей, которые нуждаются в уходе. Даже по прежним ценам в 2016 году цена на подгузники для взрослых уже не возмещала сумму выплачиваемой компенсации. Даже без этого повышения НДС».

«Чего вы, собственно, возмущаетесь? Правительство относится к гражданам ровно настолько, насколько граждане позволяют правительству относится к себе».

«Стоимость «ошибки» высчитать из зарплаты всех, кто принимал участие в разработке и принятии данного решения».

«Белорусы с рождения должны приучаться терпеть! Взрослые же терпят».

«Наша экономика – это одна сплошная ошибка».

 
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