«Кто я есть? Пока еще безобидный домашний онанист или уже порно-преступник?»

Как беларусы стали нацией порно-преступников и почему размытые законы с нечеткими формулировками и есть самый главный отечественный жанр порно.

Я сам не слышал, но один друг рассказал, что представительница Следственного комитета в эфире «Альфа-Радио» объяснила, за какие действия, связанные с порно, граждане могут получить по шапке. Наверно, выступление должно было дать ответы на насущные вопросы, но этих вопросов стало как-то больше.

Если бы у меня была возможность, положа руку на отсутствующую у меня коллекцию порнофильмов, задать один-единственный вопрос, то я поинтересовался бы процессом выявления подобных преступлений века. Как это все-таки происходит? Представитель правоохранительных органов с утра заваривает чашку кофейку, заныривает в порно-паблик и начинает вручную «чекать», кто из беларусов отлайкал и зашерил последний ролик?

Или же наоборот – находит какого-нибудь беларуса, которому сегодня не повезет еще больше, чем другим беларусам, и начинает копаться у него на странице, перелопачивая гигабайты «самых современных трафиков»?

Если так, как в первом случае, то работе сотрудника правоохранительных органов в срочном порядке должны начать завидовать все пубертатные подростки страны, а какие-нибудь другие люди – в который раз пожалеть о том, что не могут самостоятельно распоряжаться уплачиваемыми налогами и адресно направлять их учреждениям, которые недавно порадовали, например.

А если так, как во втором случае, то возникает уже другой вопрос: каким же образом сотрудники правоохранительных органов выявляют будущих подозреваемых? Осужденная недавно девушка из Гродно ведь не являлась завзятой порнушницей, заспамившей все доступные группы и стены френдов, – вина ее заключается всего лишь в одной порно-фотке среди нескольких сотен сохраненных фоток в альбоме «Сохраненное». К слову, друзья, я ошибаюсь, или раньше этот альбом вообще был скрыт и доступен только самому пользователю? И давно его открыли? Хорошо, что мой друг почистил все альбомы.

А если бы фотка была в закрытом альбоме? А если бы в результате изменений дизайна сайта или криворуких программистов все закрытые альбомы случайно стали бы на какое-то время открытыми? Просмотр порно не запрещен – а что случится, если однажды счетчики просмотра роликов начнут показывать не только количество просмотров, но и перечислять пользователей, просмотревших ролик, поименно? А что если а, а что если ы?

Эти вопросы звучат настолько абсурдно, что хочется вымыть руки – ощущение такое же мерзкое, как после просмотра порно с одновременным использованием лубриканта (я сам ни разу не использовал, мне друг рассказывал).

Но еще абсурднее то, что эти абсурдные вопросы таки уместны, потому как с тебя могут спросить – а ты ни сном ни духом, что случилось и почему ты теперь вынужден объяснять что-то следователю. А оказалось – ты всего лишь листал когда-то на мобильнике ленту большим пальцем и случайно тапнул куда-то не туда, даже не заметив. Хотя подождите, я переборщил, пока переборщил: «Когда нажата не та кнопка – за такое к уголовной ответственности не привлекают. Каждый случай индивидуален», – цитируют представителя Следственного комитета.

А надолго ли? Не накарябают ли завтра закон о том, что даже просмотр – преступление? А не подпишут ли его задним числом? Хотя еще хуже вот это вот: «Каждый случай индивидуален». Размытые законы с нечеткими формулировками – это одна из самых ужасных вещей, которые можно сотворить с текстом и буквами.

Потому что, сталкиваясь с двоякими и троякими трактовками, никто из нас не может ответить на, в общем-то, главный вопрос условно законопослушного обывателя – кто я есть? Пока еще безобидный домашний онанист или уже матерый преступник-порнораспространитель?

Там, где нет четких буковок, править балом начинают человек со своими убеждениями и экспертная комиссия, которая будет решать, является ролик «непристойным, вульгарным и безнравственным изображением», что наказуемо, или же «воплощением одухотворенности сексуальных отношений людей», что уже ненаказуемо. Интересно, среднестатистический Вася, перед тем как передернуть и на радостях лайкнуть, должен спросить, что думает об этом ролике уважаемая экспертная комиссия?

«Следователи все чаще сталкиваются с проблемой, когда привлекаемое к уголовной ответственности лицо не считает, что поставленный им лайк или добавление порнографического видео себе на страницу в социальной сети является преступлением», – цитируют представителя Следственного комитета.

Да хоть сейчас посадите меня или заставьте сняться в самом ужасном CFNM-ролике (я не знаю, что это такое, но друг рассказывал, что это плохо) – я тоже не понимаю, как лайк может быть преступлением. Юридически – да, ОК, но юридически можно сделать преступлением что угодно – достаточно принтера, чиновника и авторучки.

Но здравый смысл – ты где, ау? Тебя сейчас так не хватает! Поставил человек лайк порнушке – что, кому-то нанесен ущерб, кто-то упустил выгоду, где-то стало меньше денег? Кто-то убит, обворован, оскорблен или хотя бы расстроился? Да никто даже не заметил. Кроме Следственного комитета.

В общем, пойду-ка я на кухню покудахтаю о невозможности направлять свои налоги строго медикам и пожарным, а потом посмотрю, наконец, порнушку, пока закон не запретил и это. Уважаемые правоохранительные органы, это у меня в первый раз, и я обязуюсь делать это в закрытой комнате, с зашторенными окнами, только в наушниках, и при этом буду держать руки на столе, чтобы случайно не облайкаться!

Я сам пока не в курсе, но один друг говорил, что порнушка успокаивает и позволяет смириться с реальностью.