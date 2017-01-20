Гостевые дома в первой резиденции Лукашенко теперь можно снять на сутки

ГУ «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» минувшим летом уже предлагало в аренду один из домов в первой резиденции президента, но только под офисы.

Теперь в резиденции у площади Победы может поселиться любой желающий, были бы деньги. Кроме этого, в аренду сдаются дома в комплексе «Степянка» — бывшие обкомовские дачи.

REALTY.TUT.BY изучил, за сколько можно пожить в знаковых местах.

Напомним, в свою первую резиденцию в Броневом переулке Александр Лукашенко заселился после избрания в 1994 году. Через пару месяцев президент переехал в «Дрозды», но все официальные мероприятия долго еще оставались за резиденцией «Фрунзе».

Этот дом на Фрунзе, 11 сдается в аренду. Фото: dipservice.by

В 2014 году резиденция стала доступной: ее можно было арендовать под деловой прием или корпоративное мероприятие. Летом 2016 года Дипсервис впервые предложил в аренду двухэтажный дом под офис.

На сайте ГУ «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» есть объявление о том, что дома (на улице Фрунзе, 11,13,15) и вип-номера, где «останавливались высокие гости и звезды мировой величины», можно снять в аренду на любой срок.

«Пять минут ходьбы от Площади Победы — и вы попадаете в место, укромно спрятанное от оживленных трасс на охраняемой и ухоженной территории с красивым парком. Гостевые дома представляют собой двухэтажные жилые постройки площадью от 321 до 448 квадратных метров и находятся на охраняемой огороженной территории. Коттеджи имеют отделку и оформление вип-уровня.

В этих домах останавливались официальные делегации и высокопоставленные лица. В домах имеются комнаты для размещения охраны и обслуживающего персонала. У каждого дома свой уникальный интерьер. Они оснащены современной кухней, рабочим кабинетом, спальнями и имеют все необходимое оборудование для комфортного краткосрочного пребывания», — написано на сайте «Дипсервиса».

Самый дешевый из трех предложенных в аренду домов — тот, что расположен на Фрунзе, 11. Сам по себе дом небольшой, имеет кухню, гостиную, спальню, санузел. Сутки проживания в этом доме стоят 500 рублей.

Фото: dipservice.by

Самый дорогой из трех предложенных — дом на Фрунзе, 13. Он большой по площади, там несколько спален, санузлов, шикарный зал, где можно провести торжество или прием. Этот дом можно целиком снять на сутки. Цена вопроса — 1060 рублей.

Фото: dipservice.by

Также Дипсервис предлагает в аренду гостевые дома в комплексе «Степянка» (бывшие обкомовские дачи. — Прим. TUT.BY) на улице Парниковой.

Дипсервис сдает в аренду бывшие обкомовские дачи в Степянке. Фото: dipservice.by

«Наши дома можно арендовать как на сутки, так и на длительное время. Вы можете использовать их для проведения праздника в непринужденной обстановке. В тихом коттеджном поселке кроме гостевых домов располагаются бильярд, летний теннисный корт, баня на дровах с бассейном, детская площадка и несколько застекленных беседок. Вы всегда можете арендовать мангал с дровами и шампурами. Просторный участок наших коттеджей украшает ухоженный газон и хвойные деревья. Для гостей комплекса оборудована автостоянка», — говорится на сайте Дипсервиса.

Арендовать там дом гораздо дешевле, чем в первой резиденции президента — от 93 до 270 рублей за сутки.

Аренда этого дома будет стоить 250 рублей в сутки. Фото: dipservice.by

Например, аренда дома № 9 (280 квадратных метров) обойдется в будние дни в 250 рублей за сутки, в выходные и праздничные будет стоить дороже — 400 рублей. Долгосрочная аренда такого дома считается по схеме: ставка арендной платы равна 1,05 базовой арендной величины умноженной на площадь дома. То есть такой домик будет стоить около 4 тысяч рублей в месяц в эквиваленте.

Фото: dipservice.by