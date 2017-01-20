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20.01.2017
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Какие страны снабжают Беларусь рабочей силой

Украинцы сильно разочаровались в белорусских заработках, а китайцы стали самой массовой трудовой армией.

Более чем в полтора раза уменьшился поток трудовых мигрантов в Беларусь за минувший год.

Как свидетельствуют данные Министерства внутренних дел, в прошлом году с целью трудоустройства (на основе подписанных договоров и контрактов) в нашу страну приехали 20791 человек. Почти половина из них трудоустроилась в столице: 10 296 человек. В Гомельской области нашли работу 2728 мигрантов, в Минской — 2 466, в Гродненской — 2 433, в Могилевской – 535.

Для сравнения, в 2015 году на заработки в нашу страну приехали 31 768 иностранцев.

Более чем в два раза сократился поток украинских гастарбайтеров в Беларусь: с 14 045 до 6 348 человек. Впервые с 2011 года Украина утратила статус главного поставщика трудовых ресурсов на белорусский рынок. Ее место по итогам 2016 года занял Китай.

Примечательно, что в первую десятку государств, из которых в Беларусь приехало в прошлом году наибольшее количество гастарбайтеров, вошла Армения, вытеснившая Грузию. 

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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