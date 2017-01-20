Конституционный суд разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОС

Предпосылки для чрезвычайной экологической ситуации во Львове. Последствия землетрясения в Италии. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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