Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Какие страны снабжают Беларусь рабочей силой
Конституционный суд разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОС
Исполнительница знаменитой «Ламбады» трагически погибла
Сорос назвал Трампа аферистом и диктатором
Кочанова потребовала взять «жировки» под жесткий контроль
Белорус из «Азова» заработал миллион долларов
Новый министр образования: «В субботу в школе должен быть задействован весь педсостав»
Беларусь и Латвия подали заявку на проведение чемпионата мира по хоккею
Памперсы подорожают: их по ошибке лишили льготного НДС
После проигранного суда покончил с собой бизнесмен из Барановичей
Куда устроился уволенный за пьяное вождение замглавы Гомеля
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко
Историк: Минск разрушили уже после войны
«Очередная обдираловка населения под эгидой 100%-го возмещения»
Невзоров: «Лавров, закутанный в шаль и на каблуках, когда-то рассекал по Нью-Йорку»
Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Порно в сети – за что вас могут посадить?
Дело ошмянских таможенников. Бизнесмен рассказал, как фуры с цветами не пускали без взяток
Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Дмитриев: «Мы одинаково не приемлем радикальный национализм и «русский мир»
Жизнь в Саудии глазами русской женщины
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пачакай, я сфоткаю!
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
В мире
20.01.2017
Конституционный суд разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОС

Предпосылки для чрезвычайной экологической ситуации во Львове. Последствия землетрясения в Италии. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время». 

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

Смотрите также:

Мальчик по имени «Счастье» чудом выжил после падения самолета под Бишкеком

Зачем Литва планирует строить забор на границе с Калининградской областью

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко
«Россияне производят нравственность»
«Очередная обдираловка населения под эгидой 100%-го возмещения»
Историк: Минск разрушили уже после войны
Очевидцы: «Так много людей против власти еще никто не объединял»
Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY