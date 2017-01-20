Конституционный суд разрешил России не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОС
Предпосылки для чрезвычайной экологической ситуации во Львове. Последствия землетрясения в Италии. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».
Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».
Смотрите также:
Мальчик по имени «Счастье» чудом выжил после падения самолета под Бишкеком
Зачем Литва планирует строить забор на границе с Калининградской областью
Главное