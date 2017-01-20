«Черт возьми, опять повысили коммуналку!»

Как жильцы одного дома четыре года бойкотируют повышение платы за жилье.

В этом году белорусы будут возмещать уже три четверти затрат на жилищно-коммунальные услуги. А в следующем — все 100%.

Власти обещают, что рост тарифов не ударит по социально незащищенным слоям населения — им помогут жилищными субсидиями, а правильность начисления оплаты будут тщательно отслеживать, «под персональную ответственность руководителей».

На форумах и в соцсетях белорусы высказывают возмущение очередной обдираловкой, но слабо верят в то, что рост тарифов на услуги ЖКХ как-то можно предотвратить.

А в берлинском районе Кройцберг четыре года назад негодующие жильцы не стали ждать милостей от правительства. Они сами взяли ситуацию под контроль . Построили прямо на площади у метро «дом протеста» и заявили, что не сойдут с этого места, пока не снизится плата за жилье в соседствующей с ним «небоскребе».

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