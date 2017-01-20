Исполнительница знаменитой «Ламбады» трагически погибла

В Бразилии нашли тело Лаолвы Браз, которая известна по песне, ставшей культовой во многих странах мира.

Как сообщает «Газета.Ру», обгоревшее тело певицы было найдено в ее собственном автомобиле. Полиция расследует убийство: незадолго до гибели Лаолвы Браз в ее доме видели двоих мужчин.

В 1989 году ее голос звучал из всех радиоприемников: «Ламбаду» слушали миллионы по обе стороны океана — сингл с этой записью разошелся 25 миллионами экземпляров. В Советском Союзе в 1989-м она вполне могла бы стать «Песней года», невероятно популярной среди молодежи и школьников. Этот танец разучивали в школах, текст песни печатали в «Пионерской правде», «Ламбаду» танцевал даже Заяц из «Ну, погоди!»…