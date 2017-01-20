Сорос назвал Трампа аферистом и диктатором

Финансист Джордж Сорос в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе весьма резко отозвался о выборе американцев.

По мнению миллиардера, демократия переживает кризис.

«Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета – некомпетентные экстремисты и отставные генералы», – считает Сорос.

Меценат также заявил, что Трамп настаивает на форме правления, которая более всего напоминает «диктатуру или мафиозное государство» и назвал нового президента США аферистом».

В то же время Сорос уверен, что Конституция и политические институты США достаточно сильны, чтобы помешать Трампу стать диктатором.