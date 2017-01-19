Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей

Приказ Игоря Карпенко о новых формах работы в субботу вызвал шквал обсуждений в Байнете. Некоторые учителя мечтают унести ноги из школы, а родители не видят смысла отправлять детей на занятия по субботам.

В соответствии с документом, подписанным министром образования 19 января, по субботам для учеников и родителей планируют проводить консультации по учебным предметам – «своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал».

Как заявил министр журналистам, в субботу в школе должен быть задействован весь педагогический состав, а не только психолог и классный руководитель.

Кроме того, Карпенко считает, что педагоги-предметники должны в этот день работать с детьми. Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов факультативных занятий в этот день, разгрузит для ребят основную учебную неделю.

На форумах инициативу министра восприняли негативно большинство пользователей. Приведем несколько ярких мнений с дискуссионной площадки talks.by.

«Учителя будут сидеть в кабинетах, создавая видимость работы, болтая с коллегами и кляня коммуняку»

Учитель с 20-летним стажем и высшей категорией рисует перспективы:

«Опачки! А то я уже даже заждался - что-то долго молчал министр-коммунист! А теперь все ясненько - загнать всех учителей в школу! А вот что они там будут делать - пусть уже изгаляется администрация. Классные руководители теперь будут слезно умолять всех родителей отправить родителей их чадо в школу - бо премии лишат. Проверяющие как коршуны налетят с очередными «мониторингами». Все при деле.

Оплата, конечно, не предусмотрена педагогам за субботу. Соответственно, и уровень их отдачи будет такой же (и это правильно - за бесплатно - и результат получите такой же).

По факту уже представляю, как это будет в моей школе (141 педагог). Дружными рядами учителя будут приходить к 9.00, чтобы зарегиться в журнале учета рабочего времени. И до 13.00 сидеть в кабинетах, создавая видимость работы, болтая с коллегами и кляня коммуняку. Чай, кофе, беседы и т.д. Их будет бегать проверять администрация - не утек ли кто раньше времени. В итоге эффекта ноль - очередная «потемкинская деревня» в образовании».

Учитель намерен «добывать учебный год и утекать на вольные хлеба или другую работу».

«Да я лучше «тунеядские» за жену-учительницу платить буду – дешевле выйдет!»

Один из родителей обращается к министру с вопросом: «Кто будет учить наших детей в самом ближайшем будущем с таким отношением к учителю?».

Муж школьной учительницы отмечает, что по факту школа оплачивает только проведенные уроки (часы).

«У нас двое детей. Я по субботам тоже на работе. И что делать? – спрашивает глава семьи. - Может, министр с ними посидит в субботу? Няни берут по 5 рубликов в час, 4 субботы (если их 4) - это 160 рублей. В итоге от ее зарплаты останется 190 рублей. …Да я лучше «тунеядские» за нее платить буду, дешевле выйдет, и здоровее будем!».

Один из пользователей предлагает обязать чиновников в субботу и воскресенье выходить на работу, причем, желательно, загрузить их физическим трудом: зимой - уборкой снега, летом - прополкой, осенью - картошкой.

«Может, после семидневной рабочей недели и работы на свежем воздухе их головы перестанут посещать такие идеи?» - предлагает форумчанин.