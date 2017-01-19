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Экономика
19.01.2017
Кочанова потребовала взять «жировки» под жесткий контроль

По словам главы Администрации президента Натальи Кочановой, в ее ведомство приходят письма граждан с просьбами разобраться в правильности начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время приема граждан, Кочанова дала поручение Министерству ЖКХ:

«Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям. Это необходимо взять под жесткий контроль, под персональную ответственность руководителей».

 

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