«Мисс СССР», которую добивался Трамп

Допускались ли к участию разведенные женщины, как менялись требования к претенденткам, чем жюри не угодили Грета Гарбо и Марлен Дитрих и как сложились судьбы первых советских «мисс» — Bird In Flight вспомнил историю конкурсов красоты.

Идея конкурсов красоты возникла на заре истории человечества: подобные смотры проводились и в Древней Греции, и в Древнем Китае, и даже в Османской империи (в формате выбора самой красивой жены в гареме). Но первый близкий к современным конкурс состоялся в 1888 году в Бельгии, в курортном городе Спа.

Французский боксер Жорж Карпантье на выборах Мисс Европы, 1933 год. Фото: Lipnitzki / Roger-Viollet / AFP / East News

Засекреченная красота

О конкурсе заранее объявили в газетах; от претенденток требовалось прислать фотографию с кратким рассказом о себе. Желающих оказалось немного: организаторы получили лишь 350 заявок, из которых судьи выбрали 21. Финалисток жюри, состоявшее исключительно из мужчин, оценивало уже «вживую».

Состязание было по современным меркам довольно скромным. Репортер одной из газет докладывал, что все присутствовавшие на смотре мужчины были одеты во фраки, а сами финалистки – в длинные платья. Согласно условиям, участницы не имели права показываться широкой публике: они жили в специально арендованном и тщательно охраняемом доме, а на смотры их доставляли в закрытых экипажах. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре. Ей досталась денежная премия в 5000 франков (две с половиной годовых зарплаты рабочего); короновать главную красавицу, правда, еще не придумали. Дальнейшая судьба победительницы неизвестна.

Победительнице досталась денежная премия размером в две с половиной годовых зарплаты рабочего.

Участницы конкурса «Мисс Европа», 1929

Не сразу, но постепенно идею подхватили другие страны. Так, летом 1909 года первый конкурс красоты прошел в Берлине, на сцене кабаре «Променад». Победа вместе с призом в 20 золотых марок досталась 19-летней Гертруде (фамилию история не сохранила), продавщице сигарет родом из Восточной Пруссии. Десять лет спустя в берлинском конкурсе попыталась поучаствовать юная Марлен Дитрих, но безуспешно: ее бедра не соответствовали стандарту, который был жестким в буквальном смысле слова — претенденток измеряли с помощью специальных деревянных колодок.

Интересно, что другая будущая кинодива, Грета Гарбо, в 1921 году участвовала в аналогичном конкурсе в Стокгольме. И заняла лишь второе место: жюри сочло ее лицо «слишком бледным и анемичным».

Целомудрие в купальнике

Первый конкурс «Мисс Америка» прошел в Атлантик-Сити в 1921 году, и именно там впервые прозвучала идея, что королева красоты должна обладать не только внешней привлекательностью, но и умом, элегантностью, целомудрием и добропорядочностью.

Это подтверждает и набор призов, где помимо прочего значился грант на обучение в университете или колледже по выбору финалисток. Кроме того, в течение последующего года победительнице запрещалось даже появляться в злачных местах или заведениях, где употребляют алкоголь: это требование было прописано в контракте. Но целомудрие целомудрием, а именно «Мисс Америка – 1921» стал первым в истории конкурсом, где финалистки вышли на сцену в купальниках. Победительницей выбрали 16-летнюю Маргарет Горман, дочь чиновника министерства сельского хозяйства из Вашингтона; главным призом стала золотая статуэтка русалки стоимостью $ 1500.

С тех пор «Мисс Америка», за редким исключением, проводился ежегодно. Интересно взглянуть на статистику конкурса по штатам: лидерами по количеству красавиц (по шесть победительниц) стали богемная Калифорния и – внезапно – «деревенский» Огайо, за ними следуют Пенсильвания (пять), Оклахома, Иллинойс, Мичиган и Миссисипи (по четыре), далее Техас, Миннесота, Колорадо, Канзас и Нью-Йорк (по три).

Екатерина Антонова, представительница России на конкурсе «Мисс Европа» в Англии. Фото: РИА Новости / Спутник / AFP / East News

Татьяна Маслова, Мисс Европа – 1933. Фото: РИА Новости / Спутник / AFP / East News

В первые годы девушек оценивали по строго определенным внешним критериям, почти как на лошадиной ярмарке: лицо (максимум 15 очков за строение и 10 – за привлекательность), глаза, грудь, ноги, руки, отдельно кисти (по 10 очков), волосы, губы, нос (по 5 очков) и грациозность (10 очков).

В середине 40-х добавились более сложные критерии: владение речью, тембр голоса, уровень общей культуры, наличие особых талантов, умение одеваться, здоровье, черты характера.

Возрастных рамок в первое время не было, но в 1938 году возраст участниц ограничили 18-28 годами, а позже верхнюю планку понизили до 25.

Со временем появлялись все новые ограничения: к конкурсу не допускались замужние и разведенные женщины, а также имеющие детей или делавшие аборты.

В 1954 году «Мисс Америку» впервые транслировали в прямом эфире, что вывело конкурс на новый уровень популярности. За ним следили 39% телезрителей (27 млн человек!).

От Мисс Европы к Мисс Вселенной

Первый общеевропейский смотр красавиц прошел в Париже в 1929 году с подачи газеты «Пари-Миди». Участвовали 18 стран (в том числе Россия, которую представляли осевшие в Париже белые эмигрантки); согласно условиям, претендентками могли быть только девушки европейской наружности.

Первый конкурс выиграла представительница Венгрии Эржебет Бёшке Шимон, уже в следующем году вышедшая замуж за богатого бизнесмена Пола Броммера.

Мисс Венгрия Эржебет Бёшке Шимон, ставшая Мисс Европой, в карете на улице Вены. 1929 год Фото geheugenvannederland.nl

Если первые конкурсы проходили без четких критериев, то в 1947 году для отбора финалисток «Мисс Европы» был учрежден специальный международный комитет. Он разработал правила, главным из которых стала естественность: пластические операции или даже окраска волос запрещались. На этой почве случалось немало курьезов.

Так, когда жюри засомневалось в натуральности светло-пепельных волос одной из претенденток, девушка сорвала с себя одежду в доказательство того, что цвет волос у нее самый что ни на есть настоящий.

Знали бы эти судьи, что полвека спустя проблема естественности выйдет на новый уровень: вместо претенденток с крашеными волосами и силиконовой грудью жюри придется иметь дело с красавицами, когда-то сменившими пол.

Первый смотр «Мисс мира» прошел в Лондоне в 1951 году и вызвал скандал. Во время одного из этапов девушки вышли на сцену в бикини, что по тем временам считалось неслыханным развратом (бикини были придуманы несколько лет назад, но в массовый обиход еще не вошли).

Победительница, шведка Керстин Хоканссон, «добила» пуританскую общественность тем, что вышла в купальнике даже на коронацию, после чего сам Папа Римский осудил ее за бесстыдство. Вместе с короной девушке вручили дорогое ожерелье и 1000 фунтов.

Первый конкурс «Мисс мира», 1951 год. Фото fromthebygone

Идею международных конкурсов подхватила Америка, где уже летом 1952 года провели аналогичное шоу – «Мисс Вселенная». За право называться первой красавицей Вселенной сражались 30 участниц; первое место заняла 18-летняя Арми Куусела из Финляндии.

Как и многим «мисс», конкурс дал ей в первую очередь шанс на удачное замужество: меньше года спустя она вышла за богатого филиппинского предпринимателя, от которого родила пятерых детей.

Путевка в жизнь для советских Золушек

В СССР первый конкурс красоты прошел в разгар перестройки, в 1988 году; спонсором стал только что вышедший на советский рынок концерн «Бурда». Очередь из желающих пройти отбор растянулась на несколько километров: по воспоминаниям одного из организаторов, «стояли не только молодые женщины, но и мамы с детьми, с мужьями, с какими-то авоськами».

«Кто пел, кто танцевал, кто стихи читал, кто о себе рассказывал – в общем, „А ну-ка, девушки!“, кто во что горазд, — рассказывала о кастинге одна из финалисток. – Одежду собирали по подружкам, каждая конкурсантка приходила в своем наряде. Только на финале нас одевали спонсоры».

Финал с размахом провели во Дворце спорта «Лужники»; 36 участниц оценивало жюри под руководством Муслима Магомаева. Помимо красоты участниц учитывалось их остроумие: в ходе одного из испытаний девушки отвечали на вопросы сатирика Михаила Задорнова. Неопытность организаторов привела сразу к нескольким казусам.

Так, перед самой церемонией награждения выяснилось, что у главной претендентки на победу, будущей кинозвезды Оксаны Фандеры, нет московской прописки (в итоге ей присудили лишь второе место).

У еще одной из шести финалисток, Ирины Суворовой, вообще обнаружились муж и ребенок, что также противоречило условиям конкурса. Третью, Елену Дурневу, отсеяли из-за неблагозвучной фамилии.

В итоге победительницей стала десятиклассница с «правильным» именем Маша Калинина, которую наградили короной, хрустальной вазой, часами Cartier и телевизором «Темп». Едва окончив школу, Маша эмигрировала в США, где ее благосклонности, по слухам, добивался даже известный любитель красавиц Дональд Трамп. Она до сих пор живет в Лос-Анджелесе, носит имя Мэрайя Кэйлин и преподает йогу.

Маша Калинина

Годом позже состоялся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР — 89». В жюри собрались сплошь звезды: Ирина Скобцева, Муслим Магомаев, Илья Глазунов, Екатерина Максимова; ведущими стали Леонид Якубович и Александр Масляков.

Участие дало девушкам путевку в жизнь: финалистки, в основном еще школьницы, мгновенно стали знаменитостями всесоюзного масштаба.

«Конкурс перевернул мою жизнь, — рассказывала впоследствии одна из участниц, Марина Майко. – До этого я жила себе в провинциальном Тирасполе и собиралась стать учителем начальных классов. А после конкурса попала в кино, где и познакомилась с будущим мужем (Дмитрием Харатьяном. – Прим. ред.)».

Победительницы конкурса «Мисс СССР — 89»: первое место — Юлия Суханова из Москвы (в центре), второе — Анна Горбунова из Зеленограда (справа), третье — Екатерина Мещерякова из Перми (слева). Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости / Спутник / AFP / East News

Победительницей признали 17-летнюю Юлию Суханову. После победы Юля тоже уехала в США: ей предложило работу модельное агентство.

«Прилетела я с помпой, на одном самолете с четой Ельциных – это был его первый визит в США, — рассказывала Юлия много лет спустя. – Оказалась нарасхват: казалось, меня разглядывают как инопланетное существо. Вокруг моего дома круглосуточно дежурила полиция, меня приглашали на ток-шоу, водили по пресс-конференциям».

Сейчас Юлия занимается бизнесом — возглавляет компанию, выпускающую генераторы «горного» воздуха. Говорит, будь у нее дочь, она бы ее на конкурс красоты не отпустила.

При этом, по воспоминаниям продюсера «Мисс СССР — 89» Юрия Кушнерева, прямых выгод конкурс не принес:

«Ни я, ни мои коллеги не получили ни копейки. Трем финалисткам нужно было подписать контракт, чтобы представительницы нашей страны приняли участие в конкурсе „Мисс мира“. Но никто не знал, как его составить. Нашли каких-то непрофессиональных юристов, безграмотно составивших контракт, с которым девушек на „Мисс мира“ не допустили».

Возможно, главный секрет популярности конкурсов красоты — в том, что они дают легальное основание нашей склонности оценивать других по внешним признакам, которой в современном толерантном обществе принято стыдиться. Поэтому, несмотря на многочисленные споры и скандалы вокруг этих конкурсов, они, по всей видимости, в обозримом будущем никуда не исчезнут.

Актриса Пайпер Лори коронует первую Мисс Вселенную. Фото: fromthebygone