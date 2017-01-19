Белорус из «Азова» заработал миллион долларов

Согласно налоговой декларации за 2015 год, белорус с украинским гражданством Сергей Коротких имеет полторы квартиры, самолет и одалживает знакомым по полмиллиона долларов.

Сергей «Малюта» Коротких — белорус с богатой и сомнительной биографией. Ультраправый активист, друг российского неонациста «Тесака», он воевал в Украине в батальоне «Азов», был разведчиком с позывным «Боцман». В 2014 году Коротких получил украинское гражданство из рук Петра Порошенко.

Украинское гражданство Коротких получил 5 декабря 2014 года. Фото depo.ua

В прошлом году «Малюта» возглавил отдел охраны объектов стратегического назначения полиции Украины. Соответственно, должен был подать декларацию за 2015 год. Сведения в декларации оказались неожиданными.

Официальный заработок Сергея Коротких составлял 6,5 тысячи гривен ежемесячно ($ 237 по нынешнему курсу).

Однако жил он явно не по средствам.

В 2015 году «Малюта» сначала приобрел половину квартиры площадью около 75 квадратных метров в пригороде Киева. Жилье стоило примерно $ 16 тысяч.

После была еще одна квартира, площадью 69 метров. Эта недвижимость стоила около $ 50 тысяч.

Также в мае 2015 года Коротких порадовал себя собственным самолетом. Он приобрел ремкомплект Л-39 «Альбатрос» 1982 года выпуска — это учебно-боевой небольшой самолет чешского производства. «Малюта» заплатил за него около $ 1,2 тыс.

Л-39 «Альбатрос». Фото аviabvvaul.narod.ru

Но и это не все. Согласно декларации, Сергей Коротких хранит 223 тыс. долларов, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен, а еще 565 тысяч евро он одолжил третьему лицу. В итоге — около миллиона долларов.

Также у Коротких есть часы неизвестной марки за $ 5 тыс, и ценная авторучка Montegrappa за $ 4,3 тыс. Она проходит в декларации как «ювелирное изделие».

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Сергей «Малюта» Коротких родился в Тольятти в 1974 году, но потом переехал вместе с родителями в Беларусь. В 1992—1994 гг. служил в белорусской армии, получил специальность специалиста технических средств разведки. Служил он в разведывательном батальоне. После службы в армии поступил в школу КГБ. Отучился там 2 года, но вылетел с учебы из-за своих связей с радикальными группировками.

Коротких известен как один из лидеров Национал-социалистического общества (НСО) — одного из крупнейших ультраправых объединений в России.

Также Коротких — двоюродный брат спецназовца Валерия Игнатовича, осужденного на пожизненный срок за похищение оператора ОРТ Дмитрия Завадского.

Кроме того «Малюту» считают виновным в участии в избиении белорусских оппозиционеров в 1999 году, а потом — в 2013 году — в кровавом конфликте с белорусскими антифашистами.