Подробности убийства бизнесмена, которое требует раскрыть Лукашенко

26 сентября бизнесмена Сергея Метельского из Березино застрелили по дороге на работу, а затем подожгли в собственной Audi Q5.

Следователи на детекторе лжи опросили десятки местных жителей, но подозреваемого в жестком убийстве до сих пор нет. Родные бизнесмена уверены: искать нужно среди своих.

— Ровно за неделю до убийства мужа в семь утра я проснулась от того, что Сергей во дворе дома на кого-то кричал. Был понедельник, 7 утра, супруг выезжал на работу в Минск. Я потом интересовалась, что произошло, но он ушел от ответа. А в следующий понедельник в это же время его застрелили. Уверена — это не совпадение, и тот человек имеет отношение к трагедии, — рассказывает TUT.BY вдова Метельского Ольга.

В гостиной двухэтажного дома бизнесмена стоят иконы, рядом с ними семейные фотографии: на одной — супруги, улыбаясь, смотрят друг на друга, на второй — их маленький сын. Теперь Ольга одна воспитывает детей — 3-летнюю дочку и 5-летнего сына.

— Я до сих пор не понимаю, как кто-то мог перехитрить Сергея, сесть к нему в машину, а он даже не почувствовал опасность. Мой муж человек сильного характера, очень умный, мог просчитать любой шаг, но этот не смог … — начинает плакать Ольга.

Напомним, 26 сентября 2016 года Сергей Метельский рано утром сел в свой автомобиль и поехал на работу в Минск. Мужчина отъехал от дома всего 600 метров. Чуть позже следствие скажет: бизнесмена застрелили, а потом подожгли в собственном Audi Q5. Горящую машину заметил спасатель, который проезжал мимо по трассе, подбежал, но услышав хлопки, сел в свой автомобиль и вызвал милицию. Одни уверены — это из леса стрелял убийца Метельского, пытаясь отогнать очевидца, другие — в машине стали лопаться бутылки и поэтому спасатель услышал хлопки. С тех пор следствие никаких подробных комментариев по делу не дает, о том, задержаны подозреваемые или нет, не сообщает. Недавно Александр Лукашенко во время встречи с председателем Следственного комитета заявил: «Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела».

«Он зарабатывал деньги на чем только мог»

Березино — город небольшой, население 13 тысяч человек, все друг друга знают, а 41-летнего Сергея Метельского — тем более. Он считался самым богатым человеком, некоторые его даже называют долларовым миллионером.

— Это был очень умный мужчина, как его смогли обмануть? — рассуждают продавцы на местном рынке. — Когда работал в Борисове в ДФР, не раз приезжал сюда с проверками, тряс нас, как грушу, проверял все документы. Кстати, он забегал к нам с семьей в воскресенье накануне убийства, поздоровался и пошел с Олей покупать что-то для малышей. Сергей был видным мужчиной — интересный, деловой, все обращали на него внимание.

Метельский родом из Березино, его родители много лет работали на местном предприятии мелиоративных систем. У Сергея было два высших образования: экономическое и юридическое, сразу после окончания вуза он устроился работать в Борисов в ДФР, откуда ушел через пять лет. Рассказывал друзьям, что не было перспектив и не устраивала маленькая зарплата. В начале 2000-х Метельский стал предпринимателем.

— Он зарабатывал деньги на чем только мог, как мы между собой говорим, у Сергея была чуйка. Ставил пластиковые окна, двери, покупал квартиры, ремонтировал и перепродавал, строил офисы, одно время у него были собственное кафе и аптека, — рассказывают знакомые бизнесмена.

Они говорят, Метельский смог разбогатеть, когда его пригласили возглавить «Березино-продукт».

— Здесь можно заработать, — признавался он потом друзьям.

В 2013 году бизнесмен снова ушел на вольные хлеба. Стал совладельцем кабельного телевидения в Березино, продолжал строить офисы и дома.

«У Сергея не было чемоданов с наличкой. Все было вложено в недвижимость»

— Он никогда не сидел на месте. Последние годы материальное положение позволяло взять отпуск, отдохнуть, но Сергей продолжал мотаться по делам, — вспоминает Игорь, близкий друг и бизнес-партнер Сергея Метельского. — Он до последнего дня сам ставил людям пластиковые окна, двери, говорил: «Мне не стыдно, мне это в кайф».

К рассказам о том, что Метельский был миллионером, его друзья относятся скептически.

— У него не лежали чемоданы денег с наличными, как все думают. Все средства были вложены в недвижимость, он скупил много помещений в городе, а потом грянул кризис, и никто не их хотел покупать. А про недвижимость Сергея и так все знают: коттедж на окраине города, две машины — Audi Q5 и BMW Х6, трехкомнатная квартира в Минске напротив железнодорожного вокзала, — говорит Александр, знакомый Сергея Метельского.

В этом доме бизнесмен жил вместе с семьей.

После жестокого убийства в Березино приехали минские следователи. Они жили в местной гостинице целый месяц.

— Вызвали на допрос всех, с кем он созванивался. Мы тоже были и на допросе, и даже детектор лжи проходили, некоторые не один раз, — признаются TUT.BY березинские предприниматели. — Сразу подозрение пало на близких друзей Сергея, какое может быть алиби? Многие еще спали дома в 7 утра (время, когда произошло убийство. — Прим. TUT.BY) И как это подтвердить, если жена и дети — заинтересованные лица? Некоторые на детекторе прокололись по своим делам, но это не связано с громким преступлением.

«Друг никогда бы в жизни не остановился взять попутчика, в машину сел знакомый»

Сейчас в Березино обсуждают, что два человека все-таки задержаны и до сих пор за решеткой. Но связано ли это с делом Метельского, никто не знает. Накануне убийства ни родные, ни друзья не заметили никаких изменений в поведении бизнесмена, как обычно улыбался и строил планы на жизнь, хотел с семьей перебраться жить в Минск.

— Я уверен на 99%, что преступление совершил знакомый Сергея. Он никогда бы в жизни не остановился на трассе, чтобы подвезти попутчика. Значит, в машину сел тот, кого он хорошо знал. Вопрос только: кто это? Может, этот человек пытался о чем-то договориться с Сергеем, а он по натуре был резким, мог сразу сказать: «Нет!». И тогда прозвучал выстрел… Вопросов слишком много. Почему убийца выбрал оживленную трассу? Это было запланировано или все произошло спонтанно? Тогда зачем убийца взял оружие? — задается вопросами бизнесмен Игорь.

— Вы не думаете, что это могло быть случайное ограбление?

— Вряд ли. При себе у Сергея были карманные деньги — 1−2 тысячи долларов, сомневаюсь, что из-за этого его стали бы так жестоко убивать. Хотели бы ограбить — пришли бы прямо домой. Знаете, причина убийства на самом деле может оказаться такой банальной, что мы потом сами все возьмемся за голову: «Как так?».

Расследовать уголовное дело в Березино приехали минские следователи

Бизнесмена убили выстрелом в голову, у родных и знакомых Метельского есть несколько версий. Первая — он перешел дорогу кому-то в бизнесе. Вторая — ему мог отомстить тот, кого он отправил под суд, работая в ДФР. Третья — личные мотивы, вообще не связанные с работой. Еще и еще одна версия. Уже после смерти Сергея Метельского по городу стали ходить слухи, что к его убийству могут быть причастны россияне. Якобы березинский бизнесмен хотел купить предприятие в Брестской области, на которое они тоже претендовали, и ему пригрозили, мол, не переходи дорогу. Но эти слова ничем не подтверждаются, Сергей никогда не обсуждал эту сделку в кругу друзей, и они вообще сомневаются в ее существовании.

«У Сережи было много друзей, они его и кончили»

Сейчас 74-летняя Любовь Леонидовна, мама Сергея Метельского, лежит в больнице, в неврологическом отделении. Похоронив сына, она держалась изо все сил, но потом поняла: без помощи врачей не обойтись.

— Мне никто не рассказывает, как идет расследование, только повторяют: «Ищем, ищем!». Через несколько часов после убийства милиция приехала на трассу, но там уже было пустое место. Если сразу по горячим следам ничего не смогли сделать, то что теперь? Лес не оцепляли, план перехвата не вводили. Мне кажется, к сыну в машину сел тот, с кем он договорился о встрече. Если бы это было заказное убийство, киллер бы выстрелил издалека. А этот человек сел в салон, наверное, разговора не получилось, сын был импульсивным, — рассказывает TUT.BY Любовь Леонидовна. — У Сережи было много друзей, они его и кончили. Сына никто не вернет, но знать хочется: за что его так жестоко убили? Оставили троих детей (у бизнесмена есть 16-летняя дочка от первого брака. — Прим.TUT.BY) без такого отца!

По распечаткам сотового оператора ни в утро трагедии, ни в тот день, когда Сергей с кем-то ругался возле дома, не зафиксировано никаких соединений. После преступления в офисе «Союзпищепром», где с весны 2016 года Метельский работал в качестве антикризисного управляющего, прошли обыски. Бизнесмена пригласили поднять убыточное предприятие, и в сентябре оно уже стало приносить маленький доход.

— Неправильно нам звонить, вся информация закрытая, — лишь ответили нам в «Союзпищепром».

Официально: «Задержанных пока нет»

— Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств преступления. Отрабатываются различные версии, — комментирует TUT.BY Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

— Местные жители говорят о том, что сейчас задержаны двое подозреваемых.

— Следователи и милиция прилагает максимум усилий для установления виновного лица. Задержанных пока нет.