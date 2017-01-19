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Общество
19.01.2017
Салiдарнасць
Новый министр образования: «В субботу в школе должен быть задействован весь педсостав»

Министр образования Игорь Карпенко подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день.

Как сообщает пресс-центр Министерства образования, документ был принят во время посещения Гацуковской средней школы в Слуцком районе.

Министр рассказал журналистам, что в субботу для учеников и родителей планируют проводить консультации по учебным предметам - своеобразные дополнительные занятия, чтобы дети лучше усвоили материал.

По мнению министра, в субботу в школе должен быть задействован весь педагогический состав, а не только психолог и классный руководитель.

Игорь Карпенко заявил, что взаимодействие учителей-предметников с родителями было подвергнуто всестороннему изучению.

- Такая форма, как консультации с родителями по вопросам обучения детей выносится на шестой школьный день, так как функция родителей в образовательном процессе очень важна.

Должны ли, например, родители решать за ребенка задачи, которые тому задают по математике. Нет, не должны. Если у ребенка не получается, родители должны поговорить об этом с учителем, чтобы общими усилиями решить проблему понимания ребенком того или иного материала, - пояснил министр.

По его словам, педагоги, преподающие различные учебные предметы, должны в этот день работать с детьми. Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов факультативных занятий в этот день, разгрузят для ребят основную учебную неделю.

Игорь Карпенко заявил, что новый документ не определяет перечень конкретных мероприятий или работ, необходимых для проведения в шестой школьный день. Это будет находиться в компетенции учреждений образования. 

 
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