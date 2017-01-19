«Проблемы начинаются, когда Лукашенко просит озвучить смелые предложения»

Экономист рассказал «Салідарнасці», почему смелый доклад директора Научно-исследовательского экономического института Минэкономики оставляет половинчатое впечатление.

«Экономический бюллетень», издаваемый Научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики, опубликовал доклад директора учреждения Александра Червякова, который привлекает внимание смелыми выводами о состоянии белорусского хозяйства.

Впервые доклад прозвучал в октябре 2016 года в рамках научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». Его текст под названием «Сдерживающие факторы развития и инструменты обеспечения устойчивости роста экономики» доступен на сайте Минэкономики.

По мнению директора НИЭИ, директивное кредитование и господдержка ограниченного количества предприятий, создание для них «тепличных» условий не стимулировало их к повышению отдачи от вложенных средств и росту конкурентоспособности. Кроме того, при этом сохранялись невысокая инновационная составляющая экономики и низкая отдача от инвестиций. Это привело к тому, что экономика страны «осталась высокозатратной и низкотехнологичной».

Автор доклада описал также влияние на экономику раздутых зарплат белорусов: «Рост заработной платы, опережающий динамику производительности труда, привел к дисбалансу производства и потребления. Экономика начала больше потреблять, чем производить».

Директор НИЭИ отмечает, что Беларусь в сфере высокотехнологичного производства отстает от развитых стран в три раза, по уровню производительности труда — в четыре-пять раз. В качестве примера приводятся данные 2015 года.

Одной из мер по выходу из сложившейся ситуации автору доклада видится создание центра проектного управления при Совмине. По его мнению, подобная структура нужна для концентрации усилий государства на прорывных проектах. Она может выступить катализатором деловой активности и инвестиций в приоритетные направления развития.

«У нас фактически два правительства»

Учитывая неоднократные высказывания Александра Лукашенко о необходимости сохранить существующую модель, его согласие лишь на то, чтобы «улучшить то, что имеем», возникает вопрос: кому адресован доклад Александра Червякова? И будет ли эффективной мерой создание очередной антикризисной структуры при Совмине? На эти вопросы «Салідарнасці» ответил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

— Этот эксперт не написал открытое письмо президенту или доклад Минэкономики для правительства, а научный доклад, который опубликовали в бюллетене. По сути, это позиция ученого, исследователя. Нельзя ее трактовать, как политическую позицию эксперта против власти, — подчеркнул собеседник.

Ярослав Романчук рассказал, что реалистические данные, говорящие о состоянии экономики, находятся в открытом доступе в документах правительства, касающихся экономической безопасности страны.

— Но когда встает вопрос, что делать дальше, начинаются проблемы. Безусловно, можно создать очередной орган при правительстве. Но у нас фактически два правительства — Совмин и Администрация президента. А у семи нянек, как известно, ребенок без глаза. У нас уже создали Банк развития, Агентство по управлению активами, госпрограмму поддержки малого и среднего бизнеса. И что? — отметил экономист.

По словам Романчука, в докладе ничего не говорится о том, что в стране отсутствует частная собственность на землю, что цены регулируются вручную, судебная система фактически не имеет независимости, а государство выполняет тысячи функций.

— Хорошо уже то, что есть определенный уровень общественной и научной смелости для того, чтобы назвать белое белым, черное — черным. Но проблемы начинаются, когда Лукашенко просит озвучить самые смелые инновационные предложения по выходу из кризиса. По существу самые смелые предложение здесь — создать свободные рыночные институты, вдвое сократить налоговую нагрузку, запретить государству заниматься бизнесом, так как у частных структур это получается гораздо лучше. И если бы такое предложение прозвучало от НИЭИ Минэкономики, то я бы сам лично десять минут аплодировал бы им стоя.