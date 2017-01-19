После проигранного суда покончил с собой бизнесмен из Барановичей

О том, что барановичский бизнесмен покончил собой, сообщила его жена. Их брак продолжался 13,5 лет, в этом браке родились четверо детей. От предыдущих жен у покойного было еще трое детей.

Трагедии предшествовали финансовые проблемы в компании, соучредителями которой числились две жены бизнесмена.

«В течение первого полугодия 2016 года на фирме прошло восемь проверок, из которых только две плановые. Все выявленные нарушения несущественные и были устранены в отведенный срок», — убеждает последняя жена.

Однако по нарушениям все же состоялся суд, который назначил штраф в размере 350 базовых величин — 7 350 рублей.

Тем временем продолжались проверки милиции и Департамента финансовых расследований, организованные будто бы по заявлениям первой жены.

«Мужа эта ситуация сильно подкосило. Он не мог поверить, что люди, которым он всю жизнь помогал, могут так жестоко и бесчеловечно с ним обращаться», — говорит последняя жена.

«14 января нервы у мужа не выдержали и он покончил жизнь самоубийством, — сообщила она.