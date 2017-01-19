Порно в сети – за что вас могут посадить?

За прошлый год количество «порнопреступлений» выросло в Беларуси почти на 40%. На чем попадаются мужчины?

В 2016 году было зарегистрировано 721 преступление, связанное с распространением или рекламированием порнографии, рассказала представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».

Основная масса подозреваемых — в возрасте от 18 до 29 лет, большинство из них — мужчины рабочих специальностей, которые «не обладают достаточной правовой культурой».

– Следователи все чаще сталкиваются с проблемой, когда привлекаемое к уголовной ответственности лицо не считает, что поставленный им «лайк» или добавление порнографического видео себе на страницу в социальной сети является преступлением, — цитирует Юлию Гончарову 42.TUT.BY.

В милиции Intex-press подробно объяснили, на чем могут попасть пользователи сети. Вторая часть статьи 343 УК РБ («Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием интернета») предусматривает наказание от двух до четырех лет лишения свободы.

За что вас могут привлечь к уголовной ответственности?

– За размещение порнографии на своей страничке в социальных сетях, на сайте знакомств;

– за лайки и репосты порноизображения в социальной сети;

– за показ порнофото или видео, мол «смотри, что у меня есть»;

– за пересылку порно в личном сообщении через мессенджеры (если один из адресатов покажет переписку в милиции);

– за включение порновидео в компании друзей.

За что вас не привлекут к уголовной ответственности

– Если вы смотрите фильмы для взрослых только для своего удовлетворения;

– если храните порно в компьютере или телефоне для личного пользования и никому его не показываете;

– если супруги демонстрируют порноматериалы друг другу;

– если супруги сняли половой акт друг с другом, но при этом никому его не показали.

Напомним, недавно жительница Гродно получила два года лишения свободы за снимок в соцсети.