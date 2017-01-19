Куда устроился уволенный за пьяное вождение замглавы Гомеля

Уволенный за пьяное вождение заместитель председателя Гомельского горисполкома Павел Павлов теперь на новой должности — тоже заместителя, но уже генерального директора по коммерческому строительству Гомельского областного УКСа.

Инфомация о новом заме появилась на сайте предприятия в разделе «Руководство».

Фото: gp.by

Рано утром 20 ноября Павлов был задержан сотрудниками ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде, напоминает TUT.BY. Был составлен протокол по ч. 1 ст. 18.16 «Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения».

Через пару дней сам чиновник так прокоментировал ситуацию: «Все должно быть в рамках закона для всех, поэтому это правильно. Закон для всех один. К нему у меня никаких претензий, как и к сотрудникам милиции. Что буду делать дальше? Не решил пока, думаю».