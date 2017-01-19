Исчез видеоблогер, раздевавший девушек в эфире
Оказалось, что 18-летний блогер из Гомеля не учится и не работает, а также никогда не являлся студентом Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого.
Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома по итогам первичной проверки.
В настоящее время местонахождение видеоблогера, который транслировал прямые эфиры с раздеванием несовершеннолетних, устанавливается.
Родители говорят, что не знают, где их сын, сообщает TUT.BY.
В ходе осмотра места жительства гомельчанина милиция изъяла компьютерную технику. Назначены компьютеро-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии.
Гомельчанин Андрей Бурим попал в топ Youtube, раздевая своих подписчиц по скайпу. Его разоблачил российский youtube-блогер Айдэн.
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