Кому предназначался доклад о подготовке Кремлем смены строя в Беларуси?

Кто являлся главным адресатом нашумевшего доклада, и что хотели авторы – напугать или предупредить?

Массу споров вызвал доклад Центра стратегических и внешнеполитических исследований (белорусская неправительственная исследовательская организация) «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году». Утверждение авторов Арсения Сивицкого (директор Центра) и Юрия Царика (руководитель программы российских исследований) о том, что в течение января-октября Кремль с высокой вероятностью предпримет действия по насильственной смене существующего в нашей стране строя, одни сочли маловероятным, другие — усмотрели в нем элементы теории заговора.

Между тем открытым остался вопрос: кому предназначался этот доклад и какие цели ставили авторы?

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