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Общество
19.01.2017
Семен Печенко
«Нас к ней не пускают». Как Кочанова проводит первый прием в новой должности

Участники группы «Против беззакония в судах и прокуратуре» пытаются попасть на прием к Наталье Кочановой в первый приемный день чиновницы в качестве главы Администрации президента.

19 января Наталья Кочанова проводит первый приемный день граждан в качестве главы Администрации президента. Как рассказала «Салідарнасці» юрист Тамара Сергей, на прием к чиновнице записались около десятка активистов инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах».

— Мы заранее, как того требует инструкция, написали заявление на коллективный прием. Нам, как того требует закон, не пришел письменный ответ. И только вчера по телефону сообщили, что не примут нашу группу, — рассказала подробности координатор инициативы.

«Власти пытаются заставить нас молчать, чтобы мы спрятались в кусты и не высовывались»

По словам Тамары Сергей, группа участников инициативы все же пришла на прием.

— Мы узнали, что прием будет производится через 4-й подъезд. Узнали также, что на прием к Кочановой записаны  десять человек, но никого из них мы в приемной не увидели.

Юрист расказала, что ее группу отказываются принимать и не отвечают на вопросы. Она напомнила о словах Александра Лукашенко при назначении Натальи Кочановой о необходимости уделять внимание обращениям граждан:

— Все это оказалось либо обманом, либо президент не имеет реальной власти. Или он говорит своим подчиненным совершенно иниые вещи, когда разговор идет не под камеры.

По словам юриста, участники инициативы собираются находиться в приемной Администрации до окончания приема Кочановой. 

 
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