Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко
Любопытная информация прозвучала в четверг на совещании с участием главы государства.
Оно было посвящено вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.
В своем выступлении Александр Лукашенко коснулся неожиданной для его уровня темы.
– Мне уже принесли документ – вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений, – сказал глава государства, передает его пресс-служба.
Александра Лукашенко давно обвиняли в привычке бывшего председателя совхоза лезть с указаниями и советами в решение любых, даже самых незначительных вопросов. Похоже, более чем за 20 лет правления он от нее так и не избавился.
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