Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко

Любопытная информация прозвучала в четверг на совещании с участием главы государства.

Оно было посвящено вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.

В своем выступлении Александр Лукашенко коснулся неожиданной для его уровня темы.

– Мне уже принесли документ – вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений, – сказал глава государства, передает его пресс-служба.

Александра Лукашенко давно обвиняли в привычке бывшего председателя совхоза лезть с указаниями и советами в решение любых, даже самых незначительных вопросов. Похоже, более чем за 20 лет правления он от нее так и не избавился.