Виктор Шендерович опубликовал на своей странице в Facebook выдержку «из энциклопедии».

«В то время как американцы производят айфоны и айпады, немцы – автомобили, а итальянцы специализируются на одежде и обуви, россияне производят нравственность.

Поскольку руки у россиян, по генетической традиции, растут из жопы, а голова, в результате отрицательной селекции, называемой «особый путь развития», набита по преимуществу ботвой, этот промысел остается в настоящее время почти единственным.

Нравственность россияне производят ртом, особенно специализируясь на обсуждении т.н. «безнравственности».

Шумное всенародное обсуждение чужой безнравственности помогает россиянам заглушить болевые ощущение от рабского ярма, натирающего им шею, и отвлечься от зрелища рук, продолжающих все это время расти из жопы...

(Из энциклопедии)».

Невзоров: «Лавров, закутанный в шаль и на каблуках, когда-то рассекал по Нью-Йорку»