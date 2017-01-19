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Общество
19.01.2017
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Главред государственной газеты: «Снег является преимуществом нашей страны»
Главный редактор «Спортивной панорамы» удивил читателей колонкой о снеге.
Фото с сайта
by.tribuna.com
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rss
Политика
Скандалы
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