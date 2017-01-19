«Очередная обдираловка населения под эгидой 100%-го возмещения»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о том, что в этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на ЖКУ, в следующем — 100%.

— Жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене. В этом году население будет возмещать уже три четверти затрат, а в следующем — 100%. Рост тарифов не ударит по социально незащищенным слоям населения — им помогут жилищными субсидиями, — сообщили в вечернем эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.

«Себестоимость услуг в студию! Ах да, не в этой стране»

Новость о грядущем переходе к стопроцентной оплате услуг ЖКХ не оставила равнодушной белорусов.

«Объяснил бы кто, из чего складываются эти тарифы и кто формирует расценки? На этот вопрос чиновники не смогли ответить даже президенту. Очередная обдираловка населения под эгидой 100% возмещения», — пишет один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

«Себестоимость услуг в студию! Ах да, не в этой стране», — продолжает дискуссию другой участник.

«Смысл сейчас поднимать коммуналку, если МВФ выставило другие условия, которые в сегодняшних реалиях пока не реализуемы для нашего государства?!» — задается вопросом другой пользователь.

«А, так «всем папиццот» — это оказывается в % про коммуналку», — иронизирует еще один участник дискуссии.

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Деньги, конечно, не лишние, но наконец-то перестанут парить мозги, мол, вы компенсируете всего 30% и что вы хотите за такие деньги. Дальше можно будет парить мозги им, вплоть до судов, и через каких-нибудь лет 10-20 получить нормально работающее ЖКХ».

«Насамрэч гэта правільна. Усё гэта павінна працаваць без субсідыяў. Але калі разглядаць ў кантэксце таго, што адбываецца ў краіне, дык можна сказаць, што вырашылі так зрабіць не з прычыны таго, што гэта разумны падыход і добра для эканомікі, а проста таму што грошай няма і трэба неяк яшчэ абадраць насельніцтва з гэтай прычыны».

«Белорусы хотят сокращения расходов на чиновников».