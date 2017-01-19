Пять вопросов о таинственной резиденции под Радошковичами

Журналисты «Нашай Нівы» побывали в таинственной резиденции под Радошковичами.

Со страниц белорусских СМИ не сходит тема таинственной усадьбы, которую журналисты нашли в лесу под Радошковичами. Телеканал «Белсат» счел ее резиденцией Лукашенко, портал Tut.by назвал вотчиной российского олигарха Михаила Гуцериева.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты «НН» съездили в радошковичский лес и попытались найти ответы на несколько главных вопросов.

1. Что представляет собой резиденция?

Усадьбу «Красносельское», что находится в 40 километрах от Минска на берегу реки Удры, скрывает от глаз болотистый лес. Возле поворота на «Красносельское» стоит знак «Въезд запрещен». Отсюда до забора, что ограждает территорию 11 гектаров, еще с километр.

У самых ворот стоит охрана с собакой, вдоль ограды — камеры видеонаблюдения. Никакого строительного паспорта объекта здесь, конечно, нет.

Корреспонденты «НН» зашли за забор, но дальше их не пустили — мол, «частная территория».

Директор усадьбы Андрей Анатольевич, как к нему обратился коллега, — сказал «НН», что строительные работы продолжаются. По его словам, в репортаже «Белсата» правды — 10%. Мол, никакого Березовского здесь никогда не было.

По информации Tut.by, на берегу озера построены трехэтажный отель и три жилых дома. «Там есть бассейн, бани, теннисные корты, корпус для прислуги, вертолетная площадка», — уточняет «Белсат».

2. Кому принадлежит усадьба?

Иностранцы не могут владеть землей, поэтому ее берут в аренду. Договор между Республикой Беларусь и иностранным строительным унитарным предприятием «СертусАвиа» был заключен в июне 2012 года сроком на 100 лет.

Что такое «СертусАвиа»? Активность этой компании в Беларуси была связана со строительством ангара в аэропорту «Минск-2». Источники Tut.by сообщают, что она связана с личностью российского олигарха Михаила Гуцериева.

Это миллиардер, который дружит с Александром Лукашенко. Ему принадлежат минский отель «Ренессанс», компании «Славкалий» и «Славнефть».

Местные чиновники в качестве контактного лица «СертусАвиа» называют Сергея Федоровича Лаптенко, полного тезку топ-менеджера «Славнефтехима».

А вот здания на территории резиденции принадлежат кипрской оффшорной компании. «Блатберг Холдингс Лимитед» из Никосии выкупила усадьбу в 2012 году. Причем продавцами были вместе «СертусАвиа» и «Дипсервис».

«Дипсервис» — организация, в обязанности которой входит обеспечение деятельности высших должностных лиц, в том числе президента. Большинство резиденций Александра Лукашенко принадлежит именно «Дипсервису». Компания сделку не комментирует.

3. При чем здесь Лукашенко?

Местные жители рассказывают, что в усадьбу частенько наведываются россияне, а иногда отдыхает и Александр Лукашенко. Например, приезжал в прошлую субботу, 14 января. В тот же день, говорят, поехал обратно. Все сходится — в воскресенье Лукашенко улетел в Египет.

«В эту субботу приезжал. Все оцепили, на дорогу не выйти, только во двор, — говорит сельчанин в соседней деревне Довборово. — Бывает здесь периодически, приезжает раз в месяц».

Якобы Лукашенко встречал здесь Новый год — местные запомнили шикарный фейерверк.

Местные интересуются усадьбой, иногда отправляются на прогулку посмотреть, что там происходит.

Жителей в окрестности мало, преимущественно одни дачники, которых зимой здесь не бывает. Ближайший более-менее оживленный населенный пункт — Шершуны, что в семи километрах от «Красносельского». Шершуновцы также не раз видели кортеж главы страны, который направлялся в сторону «Красносельского».

«Очень неправильно, что отгородили всех людей и не дали возможности пойти искупаться и отдохнуть, чисто по-человечески», — сказал один из местных жителей «Белсату».

4. Что от этого имеет Беларусь?

Общая сумма, за которую киприоты и россияне приобрели усадьбу, не известна. Но одна только деревянная баня площадью менее 50 м2 стоила $ 1,04 млн.

Что касается аренды земли, то бюджет получает символическую плату. Ежемесячно «СертусАвиа» платит за арендованные гектары… 131,6 рубля, это около $ 67,5 в эквиваленте.

Стоит упомянуть еще создание нескольких рабочих мест: в офисе работают преимущественно местные жители.

5. И при чем здесь Березовский?

Местные жители рассказывают, что раньше на месте усадьбы «Красносельское» был санаторий, который принадлежал обществу охотников. Тогда же и создали водохранилище, которое позволяли посещать местным жителям. В конце 90-х санаторий обанкротился, и территория перешла в собственность государства.

Впоследствии якобы появился инвестор — Борис Березовский. Жители близлежащих деревень уверены, что ранее российский бизнесмен скрывался в этой усадьбе.

В 2013 году журнал Forbes писал, что в Беларуси Бориса Березовского с самолета «встречала машина с «мигалкой», и в сопровождении охраны он ехал в резиденцию в Радошковичах под Минском». «Он там построил себе деревню и кайфовал. Березы, русские женщины, свежее мороженое по 20 копеек, черный хлеб. Он чувствовал себя на родине», — рассказывал журналу друг Березовского.