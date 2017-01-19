«Если три раза пойдете на больничный с ребенком, с вами не продлят контракт»

Почему, столкнувшись с неравенством на рынке труда, белорусы не обращаются в суд?

Женщины и мужчины рассказали о своем опыте предвзятого отношения или нарушения их прав со стороны руководителей компаний, нанимателей, которые ищут работников, и коллег.

Так звучат личные истории о неравенстве на рынке труда, собранные в рамках информационной кампании «ПолНеПотолок»:

«Однажды я пыталась устроиться на работу в очень престижную международную транспортную компанию. Они проводят 5−6 этапов отбора. У меня спрашивали о сексуальном опыте, как долго живу половой жизнью, был ли гомосексуальный опыт, какой алкоголь предпочитаю… а последней каплей был вопрос: «Сможете ли все рассказать на детекторе лжи?»

«На очередном собрании руководитель сказала нам, что на рабочем месте умирать не надо, если сами болеете, то идти на больничный, а если дети болеют, то вы можете позволить себе няню. Ну а если пойдете на детский больничный 3 раза, то с вами не продлят контракт на следующий год».

«У нас в отделе образовалась уже вторая вакансия за последний год, на которую пытаются найти кандидата. Так вот, руководитель департамента (женщина) прямым текстом сказала, что лучше бы найти парня, т.к. декретниц у нас в департаменте уже много. На собеседовании с девушками-кандидатами я сама не присутствовала, но начальник сказал, что вопросы про планы насчет детей задавались вполне открыто. В итоге — взяли парня».

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