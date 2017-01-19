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Экономика
19.01.2017
TUT.BY
Управделами президента создает свою сеть аптек

Управление делами президента (УДП) в последнее время активно развивает фармацевтический бизнес.

Эта сфера деятельности была в поле зрения УДП и раньше, но сейчас выведена в отдельное подразделение, свидетельствует сайт УДП.

На базе туроператора «ЦентрКурорт» образован филиал «ЛекоЦентр». Его основными видами деятельности является оптовая и розничная торговля лекарствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (косметическими, парфюмерными товарами, детским ассортиментом и средствами гигиены). Оптовое подразделение филиала закупает препараты белорусского и импортного производства (Европа, США, Россия).

В настоящее время торговая структура филиала «ЛекоЦентр» состоит из аптечного склада и 21 аптеки различной категории. Большая их часть базируется в Минске.

Лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности была выдана УДП еще в 2004 году. Но раньше аптеки были на территории оздоровительных комплексов, санаториев, отелей, которые входят в систему УДП. Сейчас много аптек базируется в торговых центрах.

«ЛекоЦентр» еще не входит в число 10 крупнейших аптечных сетей Беларуси. Но потенциал и ресурс для этого у них, конечно, есть, сказал участник рынка.

По словам информированного собеседника, уже более года ведется структурирование бизнесов такого разнопрофильного холдинга, как УДП. «То, что раньше казалось побочным звеном, сейчас получает новый импульс для развития. То, что было слишком громоздким, наоборот, консолидируется. В принципе, нормальные бизнес-процессы. В свое время [глава Сбербанка России Герман] Греф поставил задачу „научить слона (то есть доверенный ему крупнейший госбанк РФ) танцевать“. Примерно такая же задача стоит перед [управляющим делами президента Виктором] Шейманом», — сказал источник.

 
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