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Общество
19.01.2017
Салiдарнасць
В пятницу и субботу оджидаются мокрый снег и дождь, до +2°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 января ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории снег, мокрый снег, по северо-западу с дождем, в отдельных районах гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.

Ветер западный, умеренный, утром и днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-15°С, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

20 и 21 января погоду будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с акватории Балтийского моря. Ожидается сырая и ветреная погода. На большей части территории кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололед.

Температура воздуха минимальная ночью 20 января 0..-7°С, 21 января около 0°С, по северо-востоку до -5°С, максимальная температура в дневные часы ожидается от -3°С до +2°С.

 
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