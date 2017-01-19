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19.01.2017
Meduza
Упс! Как пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев общается с журналистами

Михаил Леонтьев уже три года занимает пост пресс-секретаря «Роснефти». За это время Леонтьев, комментируя журналистам события, связанные с «Роснефтью», сам не раз становился источником инфоповодов — из-за своеобразного способа взаимодействовать с прессой.

«Медуза» приводит наиболее запомнившиеся высказывания спикера крупнейшей компании России.

Про свое назначение вице-президентом «Роснефти», «Комсомольская правда», январь 2014

Я в общем-то вменяемый человек. Я понимаю: теперь все сказанное мною является, значит, э-э-э… (пауза) позицией компании «Роснефть». Поэтому мне придется учиться крайней… осторожности. (Пауза.) И осмотрительности в выражениях. Я надеюсь, что коллеги меня поймут, что ни при каких обстоятельствах я не имею права наносить вред собственной компании. Меня не для этого туда брали.

Про публикацию «Ведомостей» о «Роснефти», «Комсомольская правда», сентябрь 2014

У меня единственный вопрос: если вы профессионалы, журналисты, чего вы мне вопросы задаете? Мы-то тут при чем? Мы уже сказали все. Задайте вопрос «Ведомостям». Это самое время — задать — ребята, а вы откуда это взяли? А вы можете доказать, что это было? Задайте. Наши коллеги-дебилы мне отвечают на это — ну, мы же не хотим ссориться с коллегами. Ешкин кот, ребята, со мной вы хотите ссориться? Если кто-то не хочет, то лучше не звонить. Самый лучший способ не поссориться — не звонить.

Про оценку зарплаты Игоря Сечина журналом Forbes, «Говорит Москва», декабрь 2014

Особо либерально-западнические издания почему-то очень любят у нас заниматься коммунистической пропагандой, раздувать в народе всякую нездоровую ненависть к получающим высокий доход. А журналистам мы с удовольствием сообщим все наши зарплаты, когда их сообщат наши конкуренты на рынке.

Позднее, когда в Forbes сменился владелец, но издание продолжило публиковать рейтинг, включающий в себя, в том числе, зарплату Сечина, Леонтьев сказал:

Мы напоминаем, что новый издатель журнала, когда он его принял, намекал, что он не будет заниматься этими спекуляциями. Но очевидно, трудно отказаться от вредных привычек.

Про новости о выемках документов в «Башнефти», «Лайф», октябрь 2016

Сначала один идиот употребляет слово «выемка» по отношению к приему-передаче документов, который сейчас происходит в «Башнефти». Ему я лично объясняю, что слово «выемка» — это из другой лексики. Ровно то же, что позже сказал такому же идиоту Сечин. Тем не менее, идет сообщение о выемках с ослиным упорством.

<…>

Коллеги доказали преимущество глупости над злым умыслом, потому что журналисты абсолютно разных изданий, с разной аудиторией и ориентацией проявили абсолютно единодушный идиотизм.

Про мигалки Игоря Сечина, «Дождь», январь 2017

Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении.

Про мигалки Сечина, «Би-би-си», январь 2017

Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? <…> Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в «Би-би-си»: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать. <…> Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос.

Позже Михаил Леонтьев объяснил, почему он грубо ответил журналистам «Дождя»:

«Они не сумели ответить на вопрос — с какой целью они этим интересуются. Их ответ был либо сбивчив и невнятен, либо лжив. Вот и все».

 
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