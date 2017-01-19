Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Управделами президента создает свою сеть аптек
В пятницу и субботу оджидаются мокрый снег и дождь, до +2°С
В этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на ЖКУ, в следующем — 100%
Нужно ли белорусскую экономику «ломать через колено»?
Член Совета при президенте РФ: Белорусы будут до последнего доить Россию, а потом уйдут
Мальчик по имени «Счастье» чудом выжил после падения самолета под Бишкеком
Чижа и Япринцева ждет новый суд
Студент из Гомеля «раздевал девочек по скайпу»
Нарколог Иванов: «У меня от алкоголизма лечатся даже долларовые миллионеры»
Полицейского из «танцующего» кортежа уволили из МВД
«Это не Майдан. Мы хотим мирным путем отменить Декрет №3»
Драка из-за парковки закончилась для минчанина ампутацией «органа в паховой области»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Очевидцы: «Так много людей против власти еще никто не объединял»
Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»
«Экономическая модель Беларуси начала входить в кризис в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тайна 17-й резиденции Лукашенко: «Как вам могли дать этот номер — он же в лесу!»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
«В минских спортивных магазинах фирменная одежда стоит столько, что за эти деньги можно запустить ракету в космос»
В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета
Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Дмитриев: «Мы одинаково не приемлем радикальный национализм и «русский мир»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Экономика
19.01.2017
В этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на ЖКУ, в следующем — 100%

Об этом заявили в вечернем эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.

– Жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене. В этом году население будет возмещать уже три четверти затрат, а в следующем — 100%. Рост тарифов не ударит по социально незащищенным слоям населения — им помогут жилищными субсидиями, — сообщили в эфире.

Платить меньше станут те, кто установит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода.

Коммунальные службы также ищут пути снижения затрат.

Сейчас белорусы возмещают более 60% затрат на ЖКУ, напоминает FINANCE.TUT.BY. Вице-премьер Анатолий Калинин в конце прошлого года отметил:

– Я не могу прогнозировать на весь год, но хочу сказать, что планируется и поставлена задача главой государства, сегодня мы имеем в нашем перспективном плане только 5 долларов повышения [в январе 2017 года]. Все остальное — только за счет снижения затрат.

Рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ.

Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»
Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
Аўтар шыкоўнага роліка: «Людзі, якія кажуць, што ў Беларусі няма чаго паглядзець, альбо сьляпыя, альбо недаацэньваюць сябе»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY