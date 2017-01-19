В этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на ЖКУ, в следующем — 100%

Об этом заявили в вечернем эфире программы «Наши новости» на телеканале ОНТ.

– Жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене. В этом году население будет возмещать уже три четверти затрат, а в следующем — 100%. Рост тарифов не ударит по социально незащищенным слоям населения — им помогут жилищными субсидиями, — сообщили в эфире.

Платить меньше станут те, кто установит счетчики на батареи и откажется от мусоропровода.

Коммунальные службы также ищут пути снижения затрат.

Сейчас белорусы возмещают более 60% затрат на ЖКУ, напоминает FINANCE.TUT.BY. Вице-премьер Анатолий Калинин в конце прошлого года отметил:

– Я не могу прогнозировать на весь год, но хочу сказать, что планируется и поставлена задача главой государства, сегодня мы имеем в нашем перспективном плане только 5 долларов повышения [в январе 2017 года]. Все остальное — только за счет снижения затрат.

Рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ.

Как коммунальщики «подставили» власти своими цифрами