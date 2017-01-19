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Экономика
19.01.2017
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Нужно ли белорусскую экономику «ломать через колено»?

Когда прекратится падение — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Беларусь рискует увязнуть в третьей рецессии подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета. Валовой внутренний продукт в 2016 году сократился на 2,6% по сравнению с 2015 годом, когда падение ВВП составило 3,8%.

Что мешает белорусской экономике выздороветь?

— Предельно неэффективная структура, — говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Многие госпредприятия работают в убыток, а расплачиваться за неэффективное производство приходится бюджетными средствами.

По мнению эксперта, белорусскую экономику подкосила и неблагоприятная внешняя конъюнктура.

— Хотя это далеко не самый главный фактор. Однако нельзя сбрасывать со счетов снижение спроса на белорусскую продукцию на рынке РФ, уменьшение поставок российской нефти в результате газового конфликта, — отмечает Вадим Иосуб.

— Насколько неожиданным было такое падения ВВП в 2016 году?

— Международные финансовые организации прогнозировали снижение в 2,5-3%. В течение года динамика падения ВВП менялась. Были периоды, когда снижение составляло более 3%, но к концу года удалось сократить падение до 2,6%.

«Экономическая модель Беларуси начала входить в кризис в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть»

— Как бы вы охарактеризовали сегодняшнее состояние белорусской экономики?

— Наша экономика в глубокой рецессии. Если исходить из прогноза, что падение продолжится и в 2017-м, то это будет третья рецессия подряд. По-моему, Беларусь – единственная в мире может установить такой печальный рекорд. Причины кроются внутри нашей страны. Никакого мирового экономического кризиса нет. Глубокий экономический кризис в Беларуси не стоит списывать на внешние факторы: в частности, на падение цен на нефть или проблемы у России как у основного торгового партнера.

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