Историк: Минск разрушили уже после войны

Все мы знаем, что практически весь Минск был разрушен во время войны – об этом писали в учебниках, рассказывали историки. «Комсомолка» поговорила с кандидатом исторических наук Вадимом Кошманом, который рассказал, почему неправильно говорить о том, что Минск был снесен во время Второй мировой, и как минчане не допустили, чтобы исторический центр белорусской столицы исчез с лица земли.

Оккупанты повесили на Дом офицеров свои шильды: Soldatenheim («Солдатский дом»), Soldatenkino («Кинотеатр для солдат»). Фото: архив Вадима Кошмана

- Конечно, Минск во время войны бомбили, но это не были ковровые бомбардировки, в современном понимании этого слова, когда уничтожаются целые города и селения. Немцы приходили сюда в 1941-м, рассчитывая подчинить территорию вплоть до Урала и жить здесь долго и счастливо, – рассказал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Вадим Кошман. – Никто не собирался полностью уничтожать имеющуюся инфраструктуру, наоборот, она активно эксплуатировалась.

Город был захвачен уже через неделю после начала войны. На аэрофотоснимке, датированном концом июня 1941-го, видно, что горит в Минске: левобережье Свислочи и центральная часть города, пожаром было охвачено Замчище, которое огонь полностью уничтожил. На его месте сейчас Дом физкультурника, магазин «Алеся».

Основные удары авиация наносила по административным зданиям и транспортным магистралям, дабы пресечь эвакуацию. Люди спасались бегством, им было не до тушения пожаров, поэтому деревянная застройка Минска сгорела почти полностью.

Но даже при оккупации жизнь продолжалась: магазины, рынки, кинотеатры, театры работали, открывались школы, проводились спортивные состязания. И если в отношении евреев и цыган происходил тотальный геноцид, то белорусы зачастую нужны были как обслуживающий персонал. Есть хроника, подтверждающая, что в 1941 году Гитлер летал над Минском, осматривая свои «владения»...

«Храмы разрушали уже после войны»

Мы рассматриваем снимки послевоенного Минска, на которых отчетливо видно, что основные здания сохранились. И Оперный театр, и здание бывшей 2-й городской больницы напротив, и Дом правительства, и Академия наук бомбежкой не затронуты.

- А вот мы видим аэрофотоснимок Минска 29 мая 1944 года. Вот татарские огороды, сейчас на их месте Дворец спорта. Татарские - потому что с XV века в Минске начали селиться татары, прямо за нынешней гостиницей «Юбилейная». Это район улиц Димитрова - Обойная - Замковая, там находилось Татарское предместье. Татары занимались огородничеством, разводили лошадей. На месте гостиницы во время войны стояла мечеть, а через дорогу располагались татарские огороды.

Аэрофотоснимок 1944 года демонстрирует, что разрушения были – кое-где видны здания без крыш, но массовых бомбежек и разрушений не было.

- Откуда тогда взялась формулировка «отстроили Минск заново»?

- Это уже после войны власти приняли решение отстраивать Минск заново: снести и построить казалось проще и правильнее. К сожалению, наибольший урон Минску и исторической застройке города – а это площадь Свободы, район Немиги, частично Раковское предместье – был нанесен уже в советское время. В 1960-70-е годы массово сносилась застройка, массово менялось направление улиц. Тогда и произошли основные разрушения. Например, костел Святого Фомы Аквинского, который возвышался за нынешним Дворцом Республики, достаточно неплохо сохранился во время войны, разрушили лишь кровлю. Но сразу же после войны его снесли…

«Минчане не дали снести исторический центр»

Мало кто жалел после войны двух-трехэтажные здания, которые были созданы еще в XVIII - ХІХ веках. Их остатки – это так называемый Минск губернский – можно и сегодня увидеть на улицах Революционной, Интернациональной, в Раковском предместье. В 1980-е годы серьезно реконструировали и Троицкое предместье, его отстроили чуть ли не заново.

Но есть и еще более древние районы Минска – это современная площадь Свободы, улица Торговая, так называемое Лавское предместье, район Немиги, где жизнь бурлила, где когда-то располагался Нижний рынок. Когда в конце 1960-х Немигу разрушали, там же снимали часть фильма про войну «Руины стреляют в упор»…

Более того, был даже план максимум: снести исторический центр Минска полностью, со всеми домами, церквями и костелами, переустроить всю площадь Свободы. Слава богу, до этого не дошло. Возмутилась общественность, вступилась в том числе наша знаменитая актриса Стефания Станюта, и минчане не допустили реализации столь кощунственных замыслов.

Другой взгляд: «Разрушения в Минске были значительнее, чем в Сталинграде»

- Я помню Минск середины 30-х годов, небольшой городок с одно- и двухэтажнями домами, не самый красивый в республике, и Минск 40-го года – город уже с чертами столицы, с новыми улицами и зданиями, – рассказал «Комсомолке» экс-мэр Минска Василий Шарапов, который минувшим летом отметил 100-летний юбилей. В 1954-м Василий Иванович стал мэром послевоенного Минска и 13 лет восстанавливал белорусскую столицу. – Я вернулся в Минск только в январе 1945 года, после ранения и лечения в госпиталях. Могу засвидетельствовать, что весь город лежал в руинах, а что не было разрушено – было сожжено немцами при отступлении.

Мало кто знает, что город подвергался бомбардировкам и после его освобождения. Причем, на мой взгляд, разрушения были даже значительнее, чем в Сталинграде, где мне довелось побывать после войны…