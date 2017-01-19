Член Совета при президенте РФ: Белорусы будут до последнего доить Россию, а потом уйдут

Очередной выпуск ток-шоу «Право голоса» на российском телеканале «ТВ-Центр» был посвящен отношениям между Минском и Москвой.

Наиболее симптоматичным является высказывание члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько, заявившего, что в Беларуси власти создают новую идентичность, которая в последние годы она «приобретает все больше и больше антирусский характер».

Безпалько раскритиковал белорусские учебники истории, где Кастусь Калиновский считается героем, полководец Суворов — «преступником», а Беларусь считается преемницей Полоцкого княжества и ВКЛ.

Член президентского совета считает, что Россия не может надеяться на Беларусь и в военном плане после отказа Минска разместить авиабазу.

— Белорусы все сделают умнее, чем украинцы, — спрогнозировал Безпалько. — Там не будет никакого Майдана, никакой деиндустриализации, никакой гражданской войны. Они будут до последнего доить Россию, а потом в новых условиях — выйти из сферы российского влияния, напомнить о своем суверенитете.

Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси