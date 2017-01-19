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19.01.2017
Невзоров: «Лавров, закутанный в шаль и на каблуках, когда-то рассекал по Нью-Йорку»

Одним из самых обсуждаемых высказываний недели стало «разоблачение» от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции, что на митингах российской оппозиции были замечены переодетые американские дипломаты. По словам Лаврова, представители США надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты.

В интернете сразу появились фотожабы по этому поводу. А публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» прокомментировал заявление Лаврова так: 

― Люди более-менее посвященные даже не на профессиональном, на любительском уровне, либо через прессу и мало-мальски специализированные источники, знают, что это вполне нормальная стандартная практика, поскольку не бывает дипломатов, которые не шпионы… При выполнении каких-то заданий вполне возможна кратковременная смена пола – чтобы незаметно войти в здание, выйти.

Я не знаю, какую помаду предпочитает сам Лавров и было ли это в его биографии, когда ему приходилось удирать на высоких шпильках от хвостов, но с учетом того, что всякий дипломат – это, прежде всего, разведчик… И Лавров, закутанный в шаль, возможно, в монисто и на высоченных каблуках когда-то рассекал в Вене и по Нью-Йорку…

Ведущий эфира поинтересовался, зачем в таком случае министр заговорил о такой практике:

― Во-первых, он знает, что публике, воспитанной на панфиловцах, мединских, ей нужно постоянно стравливать какие-то байки, ― ответил Невзоров. ― К тому же, как я знаю, довольно давно, уже на протяжении полугода всему этому высокому чиновничеству рекомендовано периодически отпускать какие-то шуточки для того, чтобы быть ближе к народу.

Ведь не случайно всякие «мочения в сортире» были отслежены социологами, политологами, аналитиками как нечто, чрезвычайно повысившее имидж и понятность Владимира Владимировича Путина. Поэтому где-то полгода тому назад как раз прошла рекомендация: как можно больше отпускать веселых понятных для народа сальностей…

Невзоров: Космодемьянская выросла в режиме, где нормой были деградация, доносы и смерть

 
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