Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти

Предстоящая инаугурация Дональда Трампа заставила с грустью обернуться на наше постсоветское пространство.

Вот в нормальной стране опять новый президент. Хороший или плохой – еще посмотрим, но главное – новый. А значит, страна будет продолжать жить без деспота, который годами укрепляет свою власть, душит население и делает фатальные ошибки.

То есть без того, что с избытком встречается в постсоветских республиках. Вроде и понимание было, что нельзя занимать президентское кресло больше двух сроков, и законы соответствующие были написаны, но политики попались какие-то совсем никудышные.

Одно, наверное, исключение – Михаил Саакашвили. И успехи у него были, и провалы. Но вот идет его второй срок, вся власть в руках – переизбраться на третий вообще не проблема. И Саакашвили говорит, что делать этого не будет: «Грузия никогда не будет каким-то «бандустаном», где конституция и законы написаны под одного конкретного человека».

Какими же нелепыми на этом фоне выглядят те президенты, которые изо всех сил цепляются за власть. Про нашего так вообще почти с самого начала все было понятно. До сих пор наруководиться не может, и дела в стране идут все хуже и хуже.

Но вот Путин в 2004 году: я на третий срок не пойду. То есть понимал, что лучше так не делать. Но слаб человек, а может быть и труслив. Путин пошел на третий срок – и получите войну с украинцами и международные санкции.

Больше двух веков не уясняется простое правило. В 1797 году сторонники Джорджа Вашингтона уговаривали его остаться на третий срок. А как иначе – герой войны за независимость, отец-основатель США, первый президент и национальный лидер.

Вашингтон вновь подтвердил свою мудрость: отказался, настаивая, что власть должна находиться в руках людей, которые направляют своих представителей в Конгресс и периодически сменяют президента. Заложенная им традиция позволила не тормозить развитие страны и США выросли до сверхдержавы.

Как же это круто, когда президенты правят не больше двух сроков.